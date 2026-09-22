Dramat w szkole podstawowej. 11-latek rzucił się z toporkiem na koleżankę

Zgłoszenie dotyczące niebezpiecznego zdarzenia wpłynęło we wtorek rano (22.09) pod numer alarmowy 112. Na miejsce skierowano policjantów i zespół ratownictwa medycznego. – Na nr 112 wpłynęło zgłoszenie, ze w jednej ze szkół w powiecie kolneńskim uczeń zaatakował uczennice. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, ze 11-latek wszedł do szkoły i na korytarzu zaatakował toporkiem przypadkową dziewczynkę – przekazała nadkomisarz Marta Rodzik KWP w Białymstoku.

Chłopiec został obezwładniony przez rodzica jednego z uczniów.

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Ranna 10-latka została przewieziona do szpitala. Wezwani ratownicy mieli również zdecydować, czy 11-latek trafi na badania do placówki medycznej.

Policjanci ustalają dokładny przebieg oraz okoliczności ataku.

Pokój zbrodni - zbrodnia w Zwierzyńcu