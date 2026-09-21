Imię prosto z kina akcji. W rejestrze PESEL widnieje tylko dwa razy

Wybór odpowiedniego imienia dla dziecka to często trudne wyzwanie dla wielu rodziców. Niektórzy decydują się na pielęgnowanie rodzinnych tradycji, podczas gdy inni skupiają się na znaczeniu, fonetyce czy uniwersalności imienia za granicą. Zdarzają się również tacy, dla których głównym źródłem inspiracji stają się uwielbiane przez nich powieści, produkcje filmowe, gry wideo czy też mityczne opowieści o niezwykłych postaciach.

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Najnowsze zestawienie imion zaczerpnięte z rejestru PESEL doskonale ilustruje, jak bardzo zróżnicowane potrafią być decyzje rodziców. Należy jednak wziąć pod uwagę, że wykaz ten obejmuje wszystkich mężczyzn zarejestrowanych w systemie, a co za tym idzie, również obcokrajowców. Postanowiliśmy dokładnie sprawdzić, jak często nadawano w Polsce dziesięć konkretnych imion, które bezpośrednio kojarzą się z gatunkami fantasy, science fiction oraz szeroko pojętą popkulturą.

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