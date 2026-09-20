Jagiellonia - Legia. Cztery gole, dwa karne i zwycięstwo gości

Paweł Jakubowski
2026-09-20 17:40

To było dynamiczne widowisko w Białymstoku. Do przerwy padły 3 bramki, w tym dwie po karnych. W drugiej połowie dominowała Jagiellonia, ale do goście dołożyli gola na 3:1.

Kibice z flagami i racami na meczu Jagiellonia-Legia. O emocjach w Białymstoku przeczytasz na Eska Białystok.
Autor: Paweł Jakubowski

15 min. faul Abramowicza i sędzia podyktował rzut karny, który na gola zamieniła Rafał Augustyniak. 

20 min. było już 2:0. Najpierw strzał przy słupku wybronił Abramowicza, a po chwili strzał Jana Kuchty z bliskiej odległości znalazł drogę do bramki.

33. min. Zamieszanie w polu karnym, a bramkarz Leigi sfaulował Nicka Prelca. Sędzia dyktuje jedenastkę, którą pewnie wykorzystuje Jesus Imaz. 

Druga połowa

Jagiellonia atakowała i stwarzała okazje podbramkowe, ale to stołeczna drużyna podwyższyła prowadzenie na 3:1. W 75 min. bramkę zdobył Paweł Wszołek.

W 81 min. w polu karnym był faulowany Agbonifo. Sędzia najpierw przyznał rzut karny, ale po skorzystaniu z VAR-u jedenastkę odwołał. 

Duma Podlasia atakowała, zamykała rywali w polu karnym, była ambitna, dynamiczna i mimo, że miała 68 procentowe posiadanie piłki i 450 podań, nie potrafiła odwrócić losów meczu. 

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