Jagiellonia - Legia. Cztery gole, dwa karne i zwycięstwo gości

15 min. faul Abramowicza i sędzia podyktował rzut karny, który na gola zamieniła Rafał Augustyniak.

20 min. było już 2:0. Najpierw strzał przy słupku wybronił Abramowicza, a po chwili strzał Jana Kuchty z bliskiej odległości znalazł drogę do bramki.

33. min. Zamieszanie w polu karnym, a bramkarz Leigi sfaulował Nicka Prelca. Sędzia dyktuje jedenastkę, którą pewnie wykorzystuje Jesus Imaz.

JAGA ŁAPIE KONTAKT!🚨 Jesus Imaz trafia z jedenastu metrów!💥📺 Transmisja: https://t.co/Khg2yEVJUo pic.twitter.com/4nI24f5l9n— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) September 20, 2026

Druga połowa

Jagiellonia atakowała i stwarzała okazje podbramkowe, ale to stołeczna drużyna podwyższyła prowadzenie na 3:1. W 75 min. bramkę zdobył Paweł Wszołek.

W 81 min. w polu karnym był faulowany Agbonifo. Sędzia najpierw przyznał rzut karny, ale po skorzystaniu z VAR-u jedenastkę odwołał.

Duma Podlasia atakowała, zamykała rywali w polu karnym, była ambitna, dynamiczna i mimo, że miała 68 procentowe posiadanie piłki i 450 podań, nie potrafiła odwrócić losów meczu.