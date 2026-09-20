Temperatura rośnie. Hit PKO Ekstraklasy Jagiellonia- Legia

Duma Podlasia jest po dwóch porażkach: ligowej z Wisłą Kraków i w Lidze Europy z Olympiakosem Pireus. Żółto-Czerwoni, aby nie stracić dystansu do podium, muszą a punktować. Do Białegostoku przyjeżdża zespół, który w tym sezonie jeszcze nie przegrał.

Bez porażki. Bez kapitana

Legia ma na koncie 4 zwycięstwa i cztery remisy i jak na razie żadnej porażki. Ten bilans będzie chciała popsuć Jaga, która przed tym spotkanie ma problemy kadrowe.

Z kontuzjami zmagają się Yuki Kobayashi, Ousmane Sow i Taras Romańczuk. Trener będzie musiał postawić na zmienników, ale na szczęście ławka Jagiellonii jest szeroka.

Temperatura

Spotkanie wzbudzają duże zainteresowanie kibiców, którzy wykupili wszystkie bilety. Szykuje się z pewnością żywiołowy doping.

Jagiellonia -Legia o godzinie 17:30 na Chorten Arenie.