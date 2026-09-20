Temperatura rośnie. Hit PKO Ekstraklasy Jagiellonia- Legia

Paweł Jakubowski
2026-09-20 10:51

Przed nami piłkarska uczta. Jagiellonia Białystok zagra dziś z Legią Warszawa. Bilety na to spotkanie rozeszły się jak świeże bułeczki. Fani czekają na zwycięstwo, a piłkarze wiedzą, że najlepiej humory poprawić wygrywając z Legią.

Kibice Jagiellonii na trybunach z flagami i racami. O hicie z Legią Warszawa przeczytasz na Eska Białystok.
Autor: Jagiellonia Białystok/ Materiały prasowe

Duma Podlasia jest po dwóch porażkach: ligowej z Wisłą Kraków i w Lidze Europy z Olympiakosem Pireus. Żółto-Czerwoni, aby nie stracić dystansu do podium, muszą a punktować. Do Białegostoku przyjeżdża zespół, który w tym sezonie jeszcze nie przegrał.

Bez porażki. Bez kapitana

Legia ma na koncie 4 zwycięstwa i cztery remisy i jak na razie żadnej porażki. Ten bilans będzie chciała popsuć Jaga, która przed tym spotkanie ma problemy kadrowe.

Z kontuzjami zmagają się Yuki Kobayashi, Ousmane Sow i Taras Romańczuk. Trener będzie musiał postawić na zmienników, ale na szczęście ławka Jagiellonii jest szeroka. 

Temperatura

Spotkanie wzbudzają duże zainteresowanie kibiców, którzy wykupili wszystkie bilety. Szykuje się z pewnością żywiołowy doping. 

 Jagiellonia -Legia o godzinie 17:30 na Chorten Arenie.

Przeczytaj także:

jagiellonia białystok
Legia Warszawa