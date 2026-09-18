Nowe autobusy wyjechały na ulice Białegostoku

Nowe pojazdy są dwuczłonowe, przegubowe i niskopodłogowe. To autobusy typu mild-hybrid, wyposażone w niskoemisyjne silniki spalinowe spełniające normę Euro 6.

Inwestujemy w komunikację miejską, bo chcemy, żeby mieszkańcy mogli korzystać z nowoczesnego, wygodnego i przyjaznego środowisku transportu. Nowe autobusy zastępują najstarsze pojazdy w naszej flocie, a jednocześnie są kolejnym krokiem w jej unowocześnianiu. – mówi Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku.

Pasażerowie mają do dyspozycji m.in. klimatyzację, system informacji pasażerskiej i zapowiedzi głosowe, przyciski „ciepły guzik” i STOP, biletomaty oraz elektroniczne kasowniki.

To przede wszystkim poprawa komfortu codziennych podróży. Nowe autobusy pojawiają się na najbardziej obciążonych trasach i zastępują wysłużone pojazdy. Cieszy nas również to, że dzięki technologii mild-hybrid możemy ograniczać zużycie paliwa i emisję zanieczyszczeń, zachowując sprawdzony napęd autobusów miejskich – mówi Zbigniew Nikitorowicz, prezes zarządu Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej.

Wartość autobusów to ponad 65 mln zł. Zakup został sfinansowany ze środków własnych Miasta.

Obecnie flota Białostockiej Komunikacji Miejskiej liczy 288 autobusów, w tym 50 elektrycznych. W przyszłym roku miasto zakupi 60 autobusów elektrycznych.