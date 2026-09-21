Niskie ceny działek budowlanych. Miasto stawia konkretne warunki młodym

Działki budowlane w Suwałkach z dużą zniżką

Program ma zachęcać młodych ludzi do budowy domów w Suwałkach, a tym samym ograniczyć ich przeprowadzki do sąsiednich gmin lub większych miast. Dotychczas samorząd sprzedał na preferencyjnych warunkach 44 działki. – Dzięki temu programowi realnie udało się zatrzymać 44 rodziny w mieście, które potencjalnie mogły wyprowadzić się na teren ościennych gmin i tam wybudować swoje domy. Program spełnia pierwotne założenia, dlatego chcemy go kontynuować, oferując kolejne nieruchomości na sprzedaż – powiedział prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.

Sprzedane do tej pory nieruchomości miały powierzchnię od około 800 do 1200 metrów kwadratowych. Ich ceny wynosiły od 200 do 240 tys. zł, a następnie były pomniejszane o 50-procentową bonifikatę.

Kto może kupić działkę za pół ceny?

Z programu mogą skorzystać osoby, które nie ukończyły 40 lat. W przypadku małżeństw wystarczy, że warunek wieku spełnia jedno z małżonków. Nabywca nie może być jednocześnie właścicielem innej działki położonej w Suwałkach.

Kupujący ma sześć lat od zawarcia transakcji na wybudowanie domu. Niedotrzymanie tego terminu oznacza konieczność zwrotu udzielonej bonifikaty. Taki sam skutek będzie miała sprzedaż nieruchomości przed upływem 10 lat od jej zakupu.

Miasto wprowadziło również obowiązek zabezpieczenia przyznanej ulgi. Zgodnie z zarządzeniem prezydenta może nim być hipoteka umowna, gwarancja lub poręczenie bankowe albo kaucja gotówkowa.

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