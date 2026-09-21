Najbardziej pechowy znak zodiaku. Problemy pojawiają się jeden za drugim

Osoby urodzone pod znakiem Ryb są wrażliwe, empatyczne i obdarzone bogatą wyobraźnią. Te cechy bywają ich ogromną zaletą, ale mogą również sprowadzać na nie kłopoty. Ryby często ufają ludziom, kierują się emocjami i nie zawsze dostrzegają czyjeś nieuczciwe zamiary. Z tego powodu łatwiej padają ofiarą manipulacji albo angażują się w relacje, które przynoszą im więcej zmartwień niż radości.

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Pech Ryb nie zawsze oznacza jednak serię wielkich nieszczęść. Zwykle objawia się przez drobne, lecz uciążliwe sytuacje: spóźniony autobus, zgubione klucze czy brak drobnych w portfelu. Astrologowie tłumaczą, że Ryby często są zamyślone i działają pod wpływem chwili. Ich roztargnienie sprawia, że same nieświadomie zwiększają ryzyko pojawienia się problemów.

Warto jednak pamiętać, że astrologia jest przede wszystkim formą zabawy i rozrywki, a nie każdy wierzy, że znak zodiaku może wpływać na szczęście lub życiowe decyzje.

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