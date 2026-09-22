Spróbuj być najlepszy. Już w październiku - Wojskowa Gra Terenowa!

Gra terenowa rozegra się w wojskowym kompleksie w Ogrodniczkach w sobotę 3 października. Zbiórka na parkingu w tej miejscowości, przy drodze w kierunku Supraśla. Uczestnicy muszą się stawić najpóźniej o 8:45. Gra potrwa prawdopodobnie do godziny 16.

Jak przetrwać w lesie

Uczestnicy w pięcioosobowych drużynach będą musieli przedostać się z jednej lokalizacji do drugiej, co w lesie nie jest tak proste, jak mogłoby się wydawać. Wcześniej, w punktach nauczania, dostaną instruktaż od specjalistów z różnych dziedzin.

Chcemy przekazać wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu przetrwania, odnajdywania się w lesie, korzystania z kompasu, busoli oraz odczytywania map

- mówi podporucznik Aleksandra Cis, szefowa Sekcji Promocji i Współpracy Wojskowego Centrum Rekrutacji w Białymstoku.

Na miejscu będzie można też uzyskać wszelkie informacje na temat służby w wojsku. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a organizatorzy zapewniają zarejestrowanym uczestnikom gorącą herbatę i ciepły posiłek. Po terenowych zmaganiach zaplanowane jest ognisko, przy którym będzie można porozmawiać i wymienić się doświadczeniami.

Jak się zgłosić

Jest 50 miejsc, a o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. W wydarzeniu mogą wziąć udział osoby od 16 roku życia, jednak niepełnoletni muszą dostarczyć do WCR-u zgodę prawnego opiekuna na udział w grze. Wszystkie formularze znajdziemy na stronie Wojskowego Centrum Rekrutacji w Białymstoku. Zgłoszenia są przyjmowane do poniedziałku (28 września).