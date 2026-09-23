10-letnia Nikola dochodzi do siebie po ataku toporkiem. Przy szpitalnym łóżku czuwa jej mama

Dziesięcioletnia Nikola, brutalnie zaatakowana toporkiem na terenie Szkoły Podstawowej w miejscowości Ptaki w województwie podlaskim, jest obecnie pacjentką Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej UDSK w Białymstoku. Widzieliśmy dziewczynkę, gdy przebywała na szpitalnym łóżku, bacznie obserwowana przez matkę. Przy poszkodowanej uczennicy bez przerwy dyżuruje bardzo personel medyczny, który robi wszystko, by dziecko szybko odzyskało pełnię sił.

Dla najbliższych to w dalszym ciągu bardzo ciężkie chwile. Matka dziesięciolatki, która wciąż jest mocno zszokowana wtorkowym dramatem, nie chciała na razie rozmawiać z mediami. Zdecydowanie najistotniejsze pozostaje to, że uczennica stopniowo wraca do zdrowia po tym mrożącym krew w żyłach incydencie, który przecież mógł mieć o wiele gorszy finał.

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A jak wygląda sytuacja ucznia, który dopuścił się tego czynu? Z naszych ustaleń wynika, że 11-latek z kolei również znajduje się pod ścisłym nadzorem lekarzy w jednej z placówek medycznych.

Do tragicznych wydarzeń doszło we wtorek, 22 września, na krótko przed godziną 8 rano w placówce edukacyjnej we wsi Ptaki na terenie powiatu kolneńskiego. Jak podają funkcjonariusze na podstawie wstępnych czynności dochodzeniowych, 11-letni uczeń wkroczył do szkoły i na korytarzu zranił toporkiem przypadkowo napotkaną, obcą mu dziesięciolatkę. Niebezpiecznego nastolatka obezwładnił ojciec innego dziecka. Poszkodowana błyskawicznie została przetransportowana do Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w stolicy Podlasia.

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