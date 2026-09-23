10-letnia Nikola dochodzi do siebie po ataku toporkiem. Przy szpitalnym łóżku czuwa jej mama

Adam Kardasz
Adam Kardasz
Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-09-23 15:48

Dziesięcioletnia Nikola, poszkodowana po ataku toporkiem w Szkole Podstawowej w Ptakach, nadal jest hospitalizowana w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. Dziewczynka z każdym dniem czuje się lepiej, a w szpitalu cały czas wspiera ją mama oraz medycy.

Budynek Szkoły Podstawowej w Ptakach, gdzie doszło do ataku na 10-latkę. O zdarzeniu informuje Eska Białystok.
Autor: Kardasz Adam / Super Express

Dziesięcioletnia Nikola, brutalnie zaatakowana toporkiem na terenie Szkoły Podstawowej w miejscowości Ptaki w województwie podlaskim, jest obecnie pacjentką Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej UDSK w Białymstoku. Widzieliśmy dziewczynkę, gdy przebywała na szpitalnym łóżku, bacznie obserwowana przez matkę. Przy poszkodowanej uczennicy bez przerwy dyżuruje bardzo personel medyczny, który robi wszystko, by dziecko szybko odzyskało pełnię sił.

Dla najbliższych to w dalszym ciągu bardzo ciężkie chwile. Matka dziesięciolatki, która wciąż jest mocno zszokowana wtorkowym dramatem, nie chciała na razie rozmawiać z mediami. Zdecydowanie najistotniejsze pozostaje to, że uczennica stopniowo wraca do zdrowia po tym mrożącym krew w żyłach incydencie, który przecież mógł mieć o wiele gorszy finał.

Czytaj też: 10-latka zaatakowana toporkiem na szkolnym korytarzu. Nowe informacje

A jak wygląda sytuacja ucznia, który dopuścił się tego czynu? Z naszych ustaleń wynika, że 11-latek z kolei również znajduje się pod ścisłym nadzorem lekarzy w jednej z placówek medycznych.

Polecany artykuł:

Do tragicznych wydarzeń doszło we wtorek, 22 września, na krótko przed godziną 8 rano w placówce edukacyjnej we wsi Ptaki na terenie powiatu kolneńskiego. Jak podają funkcjonariusze na podstawie wstępnych czynności dochodzeniowych, 11-letni uczeń wkroczył do szkoły i na korytarzu zranił toporkiem przypadkowo napotkaną, obcą mu dziesięciolatkę. Niebezpiecznego nastolatka obezwładnił ojciec innego dziecka. Poszkodowana błyskawicznie została przetransportowana do Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w stolicy Podlasia.

Horror w podstawówce w Ptakach. 11-latek zaatakował 10-letnią koleżankę
Galeria zdjęć 10
Zakaz telefonów w szkołach od 1 września

ROLKI

policja Kolno
Kolno