Kontuzje w kadrze. Urban powołuje Sławomira Abramowicza z Jagiellonii

Najpierw uraz wykluczył z gry Kamila Grabarę (Juventus), który zerwał więzadła krzyżowe w kolanie. Na zgrupowanie został powołany Bartłomiej Drągowski (Widzew Łódź). Ten z kolei ma problemy zdrowotne z plecami, dlatego selekcjoner powołał golkipera Jagiellonii Białystok Sławomira Abramowicza. Takimi informacjami podzielił się Mateusz Borek.

Spore doświadczenie

Abramowicz ma na koncie występy w młodzieżowej reprezentacji Polski. W barwach Jagiellonii rozegrał około 60 spotkań, grał przed dwa sezony w Lidze Konferencji i zaliczył debiut w tegorocznej Lidze Europy.

W gronie powołanych na zgrupowanie kadry jest obrońca Jagiellonii Białystok, Norbert Wojtuszek.