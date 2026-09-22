Kontuzje w kadrze. Urban powołuje Sławomira Abramowicza z Jagiellonii

Paweł Jakubowski
2026-09-22 22:10

Kontuzje na zgrupowaniu reprezentacji Polski. Kolejny bramkarz wypada z kadry Jana Urbana. Selekcjoner awaryjnie ściąga Sławomira Abramowicza z Jagiellonii Białystok.

Bramkarz Sławomir Abramowicz z nagrodą obok kobiety. O powołaniu do kadry czytaj w Eska Białystok.
Autor: Jagiellonia Białystok/Kamil Świrydowicz/ Materiały prasowe

Najpierw uraz wykluczył z gry Kamila Grabarę (Juventus), który zerwał więzadła krzyżowe w kolanie. Na zgrupowanie został powołany Bartłomiej Drągowski (Widzew Łódź). Ten z kolei ma problemy zdrowotne z plecami, dlatego selekcjoner powołał golkipera Jagiellonii Białystok Sławomira Abramowicza. Takimi informacjami podzielił się Mateusz Borek.

Spore doświadczenie

Abramowicz ma na koncie występy w młodzieżowej reprezentacji Polski. W barwach Jagiellonii rozegrał około 60 spotkań, grał przed dwa sezony w Lidze Konferencji i zaliczył debiut w tegorocznej Lidze Europy. 

W gronie powołanych na zgrupowanie kadry jest obrońca Jagiellonii Białystok, Norbert Wojtuszek.

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