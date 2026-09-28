Tragedia na terenie żwirowni. Blisko godzinę walczyli o życie 41-latka

Zgłoszenie dotyczące zdarzenia wpłynęło do łomżyńskiej policji 28 września po godz. 10. Wynikało z niego, że w zbiorniku znajdującym się na terenie żwirowni znalazł się mężczyzna.

Zanim na miejsce dotarły służby, osoby przebywające w pobliżu wyciągnęły 41-latka na brzeg i rozpoczęły udzielanie mu pomocy. Polskie Radio Białystok podało, że byli to pracownicy żwirowni. Do Drogoszewa skierowano straż pożarną, policję oraz zespół ratownictwa medycznego. W akcji uczestniczyła również załoga śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

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Informację o prowadzonych działaniach Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łomży opublikowała o godz. 11.18. Reanimacja mężczyzny trwała blisko godzinę. Ostatecznie ratownicy odstąpili od dalszych czynności i stwierdzili zgon 41-latka.

Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają szczegółowe okoliczności tej tragedii.