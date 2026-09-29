Nowa linia BKM w Białymstoku. Połączy dworce, uczelnie i stadion

Nowe połączenie ma ułatwić przejazdy pomiędzy dworcami PKP i PKS, centrum miasta, Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, Kampusem Uniwersytetu w Białymstoku oraz Stadionem Miejskim.

Linia 33 w Białymstoku. Dwa nowe przystanki przy kampusie

Jedną z najważniejszych zmian będzie zapewnienie bezpośredniego dojazdu do Kampusu Uniwersytetu w Białymstoku od strony ulicy 11 Listopada. Wraz z uruchomieniem linii 33 pasażerom zostaną udostępnione dwa nowe przystanki:

- 11 Listopada/Kampus UwB (899) – w kierunku Stadionu Miejskiego,- 11 Listopada/Kampus UwB (898) – w kierunku Centrum Przydworcowego.

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Trasa nowej linii BKM nr 33

W stronę Stadionu Miejskiego autobusy będą kursowały następującą trasą:

Centrum Przydworcowe (881) – Bohaterów Monte Cassino – Dąbrowskiego – al. Piłsudskiego – Mickiewicza – Świętojańska – 11 Listopada – Wiosenna – Stadion Miejski (850).

W kierunku dworców trasa będzie przebiegała przez:

Stadion Miejski (850) – Wiosenna – 11 Listopada – Świętojańska – Mickiewicza – Elektryczna – Branickiego – al. Piłsudskiego – Botaniczna – Poleska – Centrum Przydworcowe (884).

Nowa linia BKM rozpocznie kursowanie 1 października 2026 roku.

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