Mecz Polska - Niemcy U20. Rozgrywki Elite League w Białymstoku

Ciekawe widowisko piłkarskie będzie można obejrzeć na Chorten Arenie w Białymstoku. Reprezentacja Polski do lat 20. zagra z Niemcami w ramach międzynarodowych rozgrywek Elite League. Wśród młodych reprezentantów naszej kadry z trybun będzie można podziwiać zawodników lub wychowanków Jagiellonii Białystok, m.in. Eryka Kozłowskiego i Miłosza Piekutowskiego.

Elitarne rozgrywki

Jak podkreśla wiceprezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Sławomir Kopczewski, Elite League to elitarne rozgrywki, w których nasza reprezentacja występuje już od kilku lat.

- Żeby doprowadzić do tego, byśmy grali z Portugalią, Włochami i Niemcami musieliśmy się naprawdę bardzo starać. W tej lidze gramy z bardzo dobrymi przeciwnikami - zaznacza Sławomir Kopczewski.

Dla młodych zawodników udział w rozgrywkach Elite League to okazja do zdobycia doświadczenia i przygotowania się do rywalizacji na poziomie seniorskiej piłki nożnej.

- Kadra Miłosza Stępińskiego w ostatnim okienku reprezyntacyjnym pokonała 3:1 Portugalię oraz wygrała 2:0 z Czechami. To świadczy o tym, ze z polską młodzieżą nie jest tak źle, jak wiele osób mówi - dodaje wiceprezes PZPN.

W bieżącej edycji rozgrywek Elite League reprezentacja Polski zajmuje 2. miejsce w tabeli, Niemcy są na 3. lokacie. Mecz, który odbędzie się w Białymstoku będzie okazją do rewanżu. W marcu tego roku biało-czerwoni ulegli równieśnikom z Niemiec 0:1.

Promocja miasta i regionu

Organizacja meczu na międzynarodowym poziomie to świetna okazja do promocji Chorten Areny, Miasta Białystok oraz Województwa Podlaskiego, które są współorganizatorami wydarzenia.

– Cieszę się, że Białystok po raz kolejny będzie gospodarzem międzynarodowego wydarzenia sportowego. To doskonała okazja do wspólnego przeżywania sportowych emocji. Zachęcam mieszkańców do przyjścia na stadion i kibicowania biało-czerwonym – mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Bilety w okazyjnej cenie

Miasto Białystok przygotowało na mecz Polska-Niemcy U20 2 tys. bezpłatnych wejściówek dla szkół i szkółek piłkarskich. Koszt standardowego biletu to 10 zł, można go kupić tutaj.

Mecz zostanie rozgerany 13 listopada o godz. 20:00 na Chorten Arenie.

Spotkanie będzie można również obejrzeć w TVP Sport i na portalu sport.tvp.pl.