Szokujące zachowanie listonosza. Zamiast doręczać listy, podpalał je pod wiaduktem

27-letni listonosz miał podpalać niedoręczone listy.

Korespondencję porzucał w rowie pod trasą S8.

Do zdarzenia doszło w rejonie Sochoń.

Mężczyzna przyznał się do zarzucanego czynu.

Grożą mu nawet dwa lata więzienia.

Do zdarzenia doszło w styczniu lub lutym 2026 roku, nie później niż 12 lutego, w rejonie miejscowości Sochonie (woj. podlaskie). Według ustaleń śledczych 27-latek niszczył powierzone mu do doręczenia przesyłki listowne pod wiaduktem drogi ekspresowej S8.

Mężczyzna miał podpalić korespondencję, a następnie porzucić ją w rowie melioracyjnym. W ten sposób uniemożliwił adresatom zapoznanie się z zawartością przesyłek. Działał na szkodę Poczty Polskiej oraz innych pokrzywdzonych.

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Były listonosz przyznał się do winy

Jak poinformowała prokurator rejonowa Elwira Laskowska, 26 października 2026 roku do Sądu Rejonowego w Białymstoku trafił akt oskarżenia przeciwko 27-latkowi.

Podczas przesłuchania były listonosz przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia zgodne z zebranym materiałem dowodowym.

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Mężczyzna odpowie za bezprawne niszczenie informacji. Zgodnie z art. 268 § 1 Kodeksu karnego grozi mu grzywna, ograniczenie wolności albo kara do dwóch lat pozbawienia wolności.