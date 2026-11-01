250 pocisków na minutę. Policjanci strzelają z karabinów maszynowych

W dwudniowym szkoleniu wzięło udział 19-tu funkcjonariuszy białostockiego oddziału prewencji.

- W części teoretycznej funkcjonariusze zapoznali się z budową i działaniem karabinu maszynowego PK, z amunicją oraz sposobami usuwania zacięć i wymianą taśmy nabojowej- informuje prasowego podlaskiej policji.

Na finiszu szkolenia policjanci doskonalili celność strzelania oraz prawidłową obsługę broni. Szkolenie stanowiło element przygotowania do realizacji zadań służbowych.

Karabin maszynowym PK

Broń nie posiada możliwości strzelania ogniem pojedynczym. Karabin strzela tylko ogniem ciągłym. Strzelec reguluje długość ostrzału - prowadząc ogień krótkimi lub długimi seriami.