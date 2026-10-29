Największy park narodowy w Polsce jest większy od Warszawy. Znajduje się na Podlasiu

Mowa o Biebrzańskim Parku Narodowym, utworzonym w 1993 roku. Zajmuje dokładnie 59 223 hektary, czyli ponad 592 kilometry kwadratowe. Dla porównania powierzchnia Warszawy wynosi około 517 kilometrów kwadratowych. Jest największym spośród 23 parków narodowych w Polsce.

Biebrzański Park Narodowy. Królestwo łosi i rzadkich ptaków

Największym skarbem parku są Bagna Biebrzańskie, stanowiące jeden z najcenniejszych kompleksów torfowiskowych w Europie. Rozległe mokradła, łąki i rozlewiska rzeki Biebrzy tworzą wyjątkowe warunki dla dzikich zwierząt.

To jedna z najważniejszych ostoi łosi w Polsce. Spotkać można tu również bobry, wilki i wydry. Dolina Biebrzy jest także rajem dla miłośników ptaków. Stwierdzono tu występowanie blisko 300 gatunków, w tym wielu rzadkich i zagrożonych.

Największy park narodowy w Polsce przyciąga turystów

Biebrzański Park Narodowy słynie z malowniczych krajobrazów, szczególnie wiosną, gdy Biebrza rozlewa się na ogromne obszary. Turyści mogą korzystać ze szlaków pieszych, ścieżek przyrodniczych, wież widokowych oraz tras kajakowych.

Jedną z najbardziej znanych atrakcji jest Carska Droga, nazywana również Łosiostradą. Popularnością cieszy się też drewniana kładka Długa Luka, prowadząca przez rozległe bagna. To właśnie tutaj można z bliska zobaczyć krajobraz, który czyni Podlasie jednym z najbardziej niezwykłych regionów Polski.

To miasteczko płonie niemal bez przerwy od 60 lat. Pożaru nikt nie potrafi ugasić

Pożar w Biebrzański Parku Narodowym. Zdjęcia: