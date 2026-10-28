Odkryto cmentarzysko sprzed 1500 lat na Podlasiu. Pasjonaci natrafili w lesie na bezcenne skarby

Odkrycie cmentarzyska kultury wielbarskiej na Podlasiu

Poszukiwacze z detektorami metali, działający jako Magna Silva, czyli grupa eksploracyjna przy Stowarzyszeniu „Wielki Las”, natrafili na wyjątkowe znalezisko w jednym z podlaskich kompleksów leśnych.

Wstępne oględziny wykazały, że w lasach Nadleśnictwa Krynki znajduje się cmentarzysko kultury wielbarskiej sprzed ponad 1500 lat.

Potwierdzenie tych informacji wymagało jednak zaangażowania zawodowych badaczy reprezentujących Muzeum Podlaskie w Białymstoku i Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Przeprowadzone przez nich badania archeologiczne wykazały, że odnalezione obiekty pochodzą najpewniej z III lub IV wieku naszej ery, natomiast samo cmentarzysko przestało być użytkowane pod koniec V stulecia.

Artefakty z Nadleśnictwa Krynki i badania archeologów

Podlaskie lasy kryły niezwykle wartościowe pod względem historycznym ślady obecności przedstawicieli kultury wielbarskiej. Badacze wydobyli z ziemi szereg zróżnicowanych obiektów, które zgodnie z ówczesnymi zwyczajami umieszczano w pochówkach. Wśród nich znalazły się części dawnego ubioru, takie jak precyzyjnie wykonane zapinki, sprzączki, dekoracyjne zawieszki oraz paciorki, a także narzędzia używane na co dzień, w tym przęśliki, oraz drobiny przepalonych kości.

Wydobyte z ziemi przedmioty zostały już przekazane ekspertom z Muzeum w Białymstoku, którzy zajmą się ich dokładnym opisaniem i konserwacją. Niewykluczone, że w przyszłości odnalezione zabytki zostaną udostępnione zwiedzającym w ramach ekspozycji muzealnej.

Tajna lokalizacja znaleziska w Nadleśnictwie Krynki

Chociaż w Internecie pojawiły się informacje o samym odkryciu ze wskazaniem na obszar Nadleśnictwa Krynki, to dokładne współrzędne cmentarzyska są utrzymywane w ścisłej tajemnicy ze względu na jego bezcenną wartość historyczną oraz konieczność ochrony przed zniszczeniem.

Przekazano również, że miejsce wykopalisk znajduje się pod nadzorem Służby Leśnej oraz innych właściwych organów.

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