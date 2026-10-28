Odkryto cmentarzysko sprzed 1500 lat na Podlasiu. Pasjonaci natrafili w lesie na bezcenne skarby

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-10-28 21:51

Spektakularny sukces poszukiwaczy na Podlasiu, który rzuca nowe światło na najstarsze dzieje tego regionu. Członkowie grupy Magna Silva zlokalizowali na terenie Nadleśnictwa Krynki cenne cmentarzysko kultury wielbarskiej liczące ponad 1500 lat. Eksperci z Muzeum Podlaskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego datują wykopane przedmioty na III i IV wiek naszej ery. Jakie artefakty skrywała leśna ziemia?

Odkrycie cmentarzyska kultury wielbarskiej na Podlasiu

Poszukiwacze z detektorami metali, działający jako Magna Silva, czyli grupa eksploracyjna przy Stowarzyszeniu „Wielki Las”, natrafili na wyjątkowe znalezisko w jednym z podlaskich kompleksów leśnych.

Wstępne oględziny wykazały, że w lasach Nadleśnictwa Krynki znajduje się cmentarzysko kultury wielbarskiej sprzed ponad 1500 lat.

Potwierdzenie tych informacji wymagało jednak zaangażowania zawodowych badaczy reprezentujących Muzeum Podlaskie w Białymstoku i Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Przeprowadzone przez nich badania archeologiczne wykazały, że odnalezione obiekty pochodzą najpewniej z III lub IV wieku naszej ery, natomiast samo cmentarzysko przestało być użytkowane pod koniec V stulecia.

Artefakty z Nadleśnictwa Krynki i badania archeologów

Podlaskie lasy kryły niezwykle wartościowe pod względem historycznym ślady obecności przedstawicieli kultury wielbarskiej. Badacze wydobyli z ziemi szereg zróżnicowanych obiektów, które zgodnie z ówczesnymi zwyczajami umieszczano w pochówkach. Wśród nich znalazły się części dawnego ubioru, takie jak precyzyjnie wykonane zapinki, sprzączki, dekoracyjne zawieszki oraz paciorki, a także narzędzia używane na co dzień, w tym przęśliki, oraz drobiny przepalonych kości.

Wydobyte z ziemi przedmioty zostały już przekazane ekspertom z Muzeum w Białymstoku, którzy zajmą się ich dokładnym opisaniem i konserwacją. Niewykluczone, że w przyszłości odnalezione zabytki zostaną udostępnione zwiedzającym w ramach ekspozycji muzealnej.

Tajna lokalizacja znaleziska w Nadleśnictwie Krynki

Chociaż w Internecie pojawiły się informacje o samym odkryciu ze wskazaniem na obszar Nadleśnictwa Krynki, to dokładne współrzędne cmentarzyska są utrzymywane w ścisłej tajemnicy ze względu na jego bezcenną wartość historyczną oraz konieczność ochrony przed zniszczeniem.

Przekazano również, że miejsce wykopalisk znajduje się pod nadzorem Służby Leśnej oraz innych właściwych organów.

Grupa osób prowadzi wykopaliska archeologiczne w lesie. O odkryciu cmentarzyska na Podlasiu przeczytasz na Eska Białystok.
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Tajemniczy cmentarz w lesie pod Szczecinem

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