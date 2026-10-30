Jagiellonia poznała rywala w Pucharze Polski. Najciekawsza para w 1/8 rozgrywek

Paweł Jakubowski
2026-10-30 12:42

Jagiellonia Białystok w 1/8 Pucharu Polski zmierzy się z pierwszoligową Bruk-Bet Termalicą Nieciecza. Mogło być łatwiej, ale Duma Podlasia uniknęła rywala z Ekstraklasy.

Cieszący się piłkarze Jagiellonii Białystok. O losowaniu par 1/8 Pucharu Polski przeczytasz na Eska Białystok.
Autor: Jagiellonia Białystok/ Materiały prasowe

Jagiellonię Białystok w 1/8 Pucharu Polski los skojarzył Bruk-Bet Termalicą Nieciecza. Na pewno nie jest to bliski wyjazd, bo ekipa Adriana Siemieńca czeka 500 km podróży.

Rywal teoretycznie słabszy, ale w ubiegłym sezonie kiedy Termalica grała w Ekstraklasie, to Jaga dwukrotnie musiała uznać wyższość rywali.

Obecnie rywale zajmują 5 miejsce w pierwszoligowej tabeli. Mecz zaplanowano na 1 grudnia.

Pary 1/8 Pucharu Polski:

  • Polonia Środa Wielkopolska - Sokół Kleczew
  • Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Jagiellonia Białystok
  • Siarka Tarnobrzeg - Stal Rzeszów
  • Polonia Warszawa - Raków Częstochowa
  • Avia Świdnik - Górnik Zabrze
  • GKS Tychy - Chrobry Głogów
  • Górnik Łęczna - Wisła Płock
  • Odra Opole - Ruch Chorzów

 

ROLKI