Jagiellonia poznała rywala w Pucharze Polski. Najciekawsza para w 1/8 rozgrywek

Jagiellonię Białystok w 1/8 Pucharu Polski los skojarzył Bruk-Bet Termalicą Nieciecza. Na pewno nie jest to bliski wyjazd, bo ekipa Adriana Siemieńca czeka 500 km podróży.
Rywal teoretycznie słabszy, ale w ubiegłym sezonie kiedy Termalica grała w Ekstraklasie, to Jaga dwukrotnie musiała uznać wyższość rywali.
Obecnie rywale zajmują 5 miejsce w pierwszoligowej tabeli. Mecz zaplanowano na 1 grudnia.
Pary 1/8 Pucharu Polski:
- Polonia Środa Wielkopolska - Sokół Kleczew
- Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Jagiellonia Białystok
- Siarka Tarnobrzeg - Stal Rzeszów
- Polonia Warszawa - Raków Częstochowa
- Avia Świdnik - Górnik Zabrze
- GKS Tychy - Chrobry Głogów
- Górnik Łęczna - Wisła Płock
- Odra Opole - Ruch Chorzów