Jagiellonia poznała rywala w Pucharze Polski. Najciekawsza para w 1/8 rozgrywek

Jagiellonię Białystok w 1/8 Pucharu Polski los skojarzył Bruk-Bet Termalicą Nieciecza. Na pewno nie jest to bliski wyjazd, bo ekipa Adriana Siemieńca czeka 500 km podróży.

Rywal teoretycznie słabszy, ale w ubiegłym sezonie kiedy Termalica grała w Ekstraklasie, to Jaga dwukrotnie musiała uznać wyższość rywali.

Obecnie rywale zajmują 5 miejsce w pierwszoligowej tabeli. Mecz zaplanowano na 1 grudnia.

Pary 1/8 Pucharu Polski: