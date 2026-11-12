23-latka z Białegostoku urodziła w toalecie i zostawiła tam dziecko. Ujawniono straszne ustalenia

Sprawę tragedii, do której doszło w lipcu 2024 r. w jednym z mieszkań w centrum Białegostoku, bada tamtejsza Prokuratura Okręgowa.
Polska Agencja Prasowa przypomina, że początkowo śledczy zakładali łagodniejszą kwalifikację prawną czynu - przyjęty wtedy kierunek śledztwa opierał się na kwalifikacji prawnej dotyczącej matki, która zabija dziecko w okresie porodu pod wpływem jego przebiegu; to kwalifikacja łagodniejsza, grozi za to do pięciu lat więzienia.
Zgromadzony materiał dowodowy, w tym opinie biegłych oraz szczegółowa analiza danych z telefonu 23-latki, zmieniły jednak kierunek postępowania. Śledczy uznali ostatecznie, że doszło do zabójstwa. Zdaniem prokuratury podejrzana matka działała z zamiarem ewentualnym, co oznacza, że przewidywała śmierć dziecka i w pełni godziła się na taki rezultat.
Przez cały okres ciąży kobieta ukrywała swój stan i nie korzystała z żadnej opieki medycznej.
23-latka urodziła dziecko w toalecie po zażyciu leków z internetu
W czwartek 12 listopada rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Białymstoku Marek Winnicki przekazał Polskiej Agencji Prasowej nowe ustalenia. Wynika z nich, że podejrzana aktywnie szukała sposobów na przerwanie ciąży lub wywołanie komplikacji zagrażających prawidłowemu porodowi.
„Szukała w internecie leków, które by przyspieszały poród albo szkodziły temu płodowi” – dodał prokurator.
Krótko przed rozwiązaniem 23-latka zdołała nielegalnie zdobyć przez internet receptę na preparaty zawierające substancje przyspieszające akcję porodową. Kobieta zażyła te środki, co według śledczych bezpośrednio wywołało poród. Z ustaleń prokuratury wynika, że 23-latka urodziła w łazience na sedesie i tam zostawiła noworodka, który zmarł w wyniku uduszenia.
Śmierć noworodka w Białymstoku. Partner 23-latki z zarzutami
Karetkę na miejsce zdarzenia wezwał partner kobiety. Mężczyzna także usłyszał zarzuty w tym śledztwie i odpowie za narażenie noworodka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Śledczy zarzucają mu całkowite zaniechanie pomocy dziecku, w tym zignorowanie poleceń wydawanych przez dyspozytorkę pogotowia ratunkowego w trakcie przyjmowania zgłoszenia.
„Gdy do mieszkania przyjechały służby, dziecko było nadal w muszli klozetowej. Ani matka, ani partner nie wyjęli tego dziecka” – dodał prok. Winnicki.
Z wyników sekcji zwłok wynika, że rozwiązanie nastąpiło między 32. a 34. tygodniem ciąży. Noworodek przyszedł na świat żywy i miałby szansę na przeżycie, gdyby matka była pod opieką lekarzy, a dziecko otrzymało po narodzinach specjalistyczną pomoc neonatologiczną.
23-latka odpowie za zabójstwo noworodka. Grozi jej dożywocie
Postawienie zarzutów zajęło śledczym dużo czasu ze względu na konieczność uzyskania specjalistycznych ekspertyz z dziedziny medycyny sądowej oraz ginekologii. Prokuratura musiała również dokładnie zbadać, w jaki sposób podejrzana zdobyła w sieci recepty na leki.
23-latka nie przyznała się do zabójstwa. Prokuratura wnioskowała o jej tymczasowe aresztowanie, jednak sąd odrzucił ten wniosek oraz późniejsze zażalenie śledczych na decyzję pierwszej instancji. Wobec kobiety zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym dozór policji.
Partner kobiety przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia, a prokurator objął go policyjnym dozorem.
Za zarzucane przestępstwa matce dziecka grozi kara nawet dożywotniego więzienia, natomiast jej partner może spędzić za kratkami do pięciu lat.