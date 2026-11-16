12 ulic spotyka się w jednym miejscu. Niezwykłe rondo w Polsce

Krynki to niewielkie miasteczko w powiecie sokólskim, niedaleko granicy z Białorusią. Jego największą urbanistyczną osobliwością jest rondo z aż 12 promieniście rozchodzącymi się ulicami. Z lotu ptaka układ przypomina gwiazdę. W środku znajduje się plac Jagielloński, który obecnie pełni funkcję zielonego parku.

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Co ciekawe, rondo nie jest współczesnym rozwiązaniem drogowym. Jego historia sięga drugiej połowy XVIII wieku. Po pożarze miasta w 1775 roku przeprowadzono przebudowę Krynek z inicjatywy Antoniego Tyzenhauza. Projekt przypisywany włoskiemu architektowi Giuseppe de Sacco zakładał utworzenie sześciobocznego rynku, od którego odchodziło 12 ulic.

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Przez lata centralny plac pełnił funkcję targowiska. Dopiero w latach 60. XX wieku przekształcono go w park. Charakterystyczny układ ulic przetrwał jednak do dzisiaj.

Co jeszcze warto zobaczyć w Krynkach?

Krynki mają bogatą, wielokulturową historię. W miasteczku można zobaczyć neogotycki kościół św. Anny, prawosławną cerkiew oraz zabytkowy cmentarz żydowski. Największą ciekawostką pozostaje jednak niezwykłe rondo, które od ponad 200 lat stanowi centralny punkt miejscowości.

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