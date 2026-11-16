Idealne warunki na spacer. Świetna jakość powietrza w Białymstoku dzisiaj dopisuje

Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Białymstoku

Według najnowszych danych ze stacji pomiarowych ogólna jakość powietrza w mieście jest dziś bardzo dobra. Niska temperatura powietrza wymusza już intensywniejsze ogrzewanie domów, jednak umiarkowany ruch powietrza sprawnie rozwiewa dym z domowych kominów i rur wydechowych, nie pozwalając zanieczyszczeniom kumulować się tuż przy ziemi.

Dzięki sprzyjającej aurze mieszkańcy wszystkich dzielnic – od osiedli mieszkaniowych po ścisłe Centrum – mogą bez obaw planować wyjścia na dwór. Brak niebezpiecznej, toksycznej mgły zawieszonej nad ulicami to świetna wiadomość dla każdego, kto planuje dziś biegać lub udać się na spacer z dziećmi.

Jak odczytywać dzisiejsze (16.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Stężenia zanieczyszczeń określa się w mikrogramach na metr sześcienny (µg/m³). Według oficjalnych polskich wytycznych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) dobowa norma dopuszczalna dla pyłu PM10 wynosi 50 µg/m³, z kolei roczny poziom dopuszczalny dla pyłu PM2.5 to 20 µg/m³ (dla odniesienia: Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, by dobowe stężenie PM2.5 nie przekraczało 15 µg/m³). Dzisiejsze wyniki w Białymstoku kształtują się znacznie poniżej krytycznych wartości.

Oto szczegółowe zestawienie odczytów zebranych o godzinie 09:00 na białostockich stacjach:

Białystok, ul. Warszawska: PM10: 24.1 µg/m³ (indeks dla PM10: dobry; norma dobowo spełniona w ponad 50%), PM2.5: 17.2 µg/m³ (indeks dla PM2.5: dobry).

PM10: 24.1 µg/m³ (indeks dla PM10: dobry; norma dobowo spełniona w ponad 50%), PM2.5: 17.2 µg/m³ (indeks dla PM2.5: dobry). Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty: PM10: 14.5 µg/m³ (indeks dla PM10: bardzo dobry; 29% normy dobowej GIOŚ), PM2.5: 11.5 µg/m³.

PM10: 14.5 µg/m³ (indeks dla PM10: bardzo dobry; 29% normy dobowej GIOŚ), PM2.5: 11.5 µg/m³. Białystok, Al. Piłsudskiego: PM10: 18.6 µg/m³ (37% normy dobowej GIOŚ), PM2.5: 16 µg/m³.

PM10: 18.6 µg/m³ (37% normy dobowej GIOŚ), PM2.5: 16 µg/m³. Białystok, ul. Upalna: PM10: 19.1 µg/m³ (38% normy dobowej GIOŚ), PM2.5: 13.8 µg/m³.

Stężenia pyłów PM10 we wszystkich punktach pomiarowych nie przekraczają nawet połowy dobowego progu bezpieczeństwa.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to toksyczna mgła powstała z połączenia zanieczyszczeń z kominów i rur wydechowych z wilgotnym powietrzem, gdy brak wiatru uniemożliwia ich rozdmuchanie. Te niewidoczne dla oka drobiny brudu mogą przedostawać się głęboko do dróg oddechowych, wywołując podrażnienia i problemy ze zdrowiem. Złota zasada każdego mieszkańca brzmi: zawsze sprawdzaj aktualny indeks jakości powietrza przed wyjściem na trening lub spacer, szczególnie gdy opiekujesz się dziećmi lub seniorami.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie