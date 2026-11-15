Przerażenie w białostockiej galerii. Zatrzymano mężczyznę, który celował do klientów

Wszystko działo się w centrum handlowym w sobotę (14.11) wieczorem. Klienci galerii poinformowali policję, że mężczyzna celuje do ludzi z karabinu maszynowego.

Pierwszy patrol był na miejscu po niespełna minucie. Napastnik wcześniej opuścił obiekt, a zatrzymany został przy ulicy Pałacowej.

- W plecaku znaleziono zabawę - plastikowy karabin. Mężczyzn jest dobrze znany funkcjonariuszom- informuje mł. insp. Tomasz Krupa, rzecznik Podlaskiej Policji

Mężczyzna był pijany. Trafił do izby wytrzeźwień.

Zgodnie z kodeksem karnym celowanie z atrapy broni jest traktowane jak groźby karalne. Za co grozi do 3 lat więzienia.