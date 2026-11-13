Misie Bezpiecznisie dla najmłodszych mieszkańców. Nauczą dzieci zasad bezpieczeństwa

Misie Bezpiecznisie to bohaterowie krótkich animowanych filmów, w których umundurowany miś staje się przewodnikiem najmłodszych po zasadach bezpiecznego zachowania w różnych trudnych sytuacjach. Film pilotażowy „Plecak pełen mocy” obejrzały dzieci z przedszkola samorządowego nr 64.

– Chcieliśmy w przystępny, zrozumiały dla dzieci sposób przybliżyć zasady bezpieczeństwa – mówi komendant białostockiej Straży Miejskiej Krzysztof Kolenda. – Miś kojarzy się pozytywnie – z maskotką, przytulanką, z bliskością i spokojem. Właśnie dlatego uznaliśmy, że Miś Bezpieczniś będzie najlepszym nauczycielem dla najmłodszych.

Misie powstały z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji. Na razie jest ich jedenaście, każdy opowiada o czymś innym – na przykład o pomocy zwierzętom, o postępowaniu w razie skaleczenia się, o ekologii, o poruszaniu się na drodze. Inspiracją do kolejnych scenariuszy są doświadczenia strażników zdobywane podczas codziennej pracy z dziećmi.

Bajki z Misiami Bezpiecznisiami będą publikowane w mediach społecznościowych i na stronie Straży Miejskiej w Białymstoku raz w tygodniu.