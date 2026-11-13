Czy w Białymstoku jest dzisiaj smog? Jakość powietrza 13.11.2026

Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Białymstoku

Jakość powietrza w stolicy Podlasia jest dziś bardzo dobra, a na wszystkich stacjach pomiarowych zanieczyszczenia utrzymują się na bardzo niskim poziomie. Jesienny wiatr skutecznie zapobiega gromadzeniu się spalin czy dymu z kominów blisko ziemi. Dzięki temu mieszkańcy Białegostoku mogą bez żadnych obaw planować mecze na boiskach, spacery po parku czy bieganie na świeżym powietrzu.

Brak toksycznej mgły to doskonała wiadomość szczególnie dla dzieci, seniorów oraz osób z problemami oddechowymi. Dzisiejsza aura sprzyja rekreacji na zewnątrz oraz porządnemu wywietrzeniu domów przed wieczorem.

Jak odczytywać dzisiejsze (13.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Ilość zanieczyszczeń w atmosferze określa się w mikrogramach na metr sześcienny powietrza (µg/m³). Według oficjalnych polskich norm dobowy poziom dopuszczalny dla pyłu PM10 wynosi 50 µg/m³, z kolei roczna norma bezpieczeństwa dla drobniejszego pyłu PM2.5 to 20 µg/m³.

Poniżej znajduje się zestawienie szczegółowych wyników ze stacji pomiarowych w Białymstoku:

Białystok, ul. Warszawska (pomiar z godziny 10:00): PM10 wynosi 21.5 µg/m³ (co stanowi 43% dobowej normy), a PM2.5 sięga 17.4 µg/m³.

(pomiar z godziny 10:00): PM10 wynosi 21.5 µg/m³ (co stanowi 43% dobowej normy), a PM2.5 sięga 17.4 µg/m³. Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty (pomiar z godziny 10:00): PM10 wynosi 16.7 µg/m³ (około 33% dobowej normy), a PM2.5 osiąga 13.9 µg/m³.

(pomiar z godziny 10:00): PM10 wynosi 16.7 µg/m³ (około 33% dobowej normy), a PM2.5 osiąga 13.9 µg/m³. Białystok, Al. Piłsudskiego (pomiar z godziny 10:00): PM10 wynosi 18.7 µg/m³ (niewiele ponad 37% dobowej normy), a PM2.5 to 16.9 µg/m³.

(pomiar z godziny 10:00): PM10 wynosi 18.7 µg/m³ (niewiele ponad 37% dobowej normy), a PM2.5 to 16.9 µg/m³. Białystok, ul. Upalna (pomiar z godziny 10:00): PM10 wynosi 20.1 µg/m³ (40% dobowej normy), a PM2.5 plasuje się na poziomie 16.8 µg/m³.

Wszystkie dzisiejsze odczyty mieszczą się w bezpiecznych granicach i nie wykazują żadnych przekroczeń norm środowiskowych.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to niebezpieczna, toksyczna mgła, która powstaje z połączenia dymu z domowych pieców, spalin samochodowych oraz dużej wilgoci w powietrzu. Najczęściej tworzy się w chłodne i bezwietrzne dni, kiedy zanieczyszczenia nie mogą się ulotnić i wiszą nisko nad ziemią. Drobne cząsteczki brudu wnikają wówczas głęboko do płuc i krwiobiegu, wywołując podrażnienia dróg oddechowych. Pamiętaj o złotej zasadzie każdego mieszkańca: zawsze sprawdzaj aktualny wskaźnik jakości powietrza przed wyjściem na trening lub dłuższy spacer, aby dbać o swoje zdrowie.