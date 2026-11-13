"Płaczę ze wzruszenia". W kilka minut stracili dorobek 10 lat pracy. Ludzie ruszyli z pomocą

Żywioł w kilka minut obrócił w zgliszcza dorobek ich życia! 29 października 2026 roku, tuż po godzinie 21, w warsztacie samochodowym przy ul. Wyszyńskiego w Bielsku Podlaskim rozegrał się dramat. Zapaliło się jedno z aut. Pracownicy rzucili się do heroicznej walki z pożarem. Zużyli sześć gaśnic, ale płomieni nie dało się powstrzymać. Zanim na miejsce dotarli strażacy, dwa samochody klientów, narzędzia i sprzęt wart fortunę spłonęły doszczętnie. Straty są gigantyczne – sięgają aż 400 tysięcy złotych!

Jeden ze właścicieli, Michał Kawiecki (35 l.) przebywa jeszcze w szpitalu. Z ciężkimi poparzeniami trafił do specjalistycznego szpitala na Śląsku. W domu z drżeniem serca czeka na niego czwórka małych dzieci oraz żona Aneta, która spodziewa się kolejnego malucha! Drugi z właścicieli, Piotr Czykwin (37 l.) , czekając na powrót przyjaciela robi co może by odbudować firmę.

- To dorobek naszego życia. 10 lat ciężkiej pracy. Źródło utrzymania dla 6 rodzin. No i nasza wspólna, wielka samochodowa pasja - podkreśla.

Mieszkańcy Bielska Podlaskiego nie zostawili ich samych sobie i pokazali, że mają serca ze złota! W zaledwie dwa tygodnie na internetowej zbiórce uzbierali aż 100 tysięcy złotych! - Jak na to patrzę, płaczę ze wzruszenia. To naprawdę niezwykłe. Ludzie nie tylko wpłacają pieniądze, ale też przyszli na pogorzelisko z narzędziami w ręku - opowiada Piotr Czykwin.

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– To fajni, młodzi ludzie, którzy zawsze uczciwie pracują, a pracowników traktują jak przyjaciół. Zasługują na pomoc! Mimo zacinającego deszczu i chłodu chce się przyjść i pomóc. Kiedyś chłopaki zostali długo po godzinach, by naprawić mi auto potrzebne do pracy, a policzyli grosze. Takich rzeczy się nie zapomina! – dodaje jeden z wolontariuszy. Cel to 400 tysięcy złotych, więc prawdziwy cud wydarzy się dopiero wtedy, gdy uda się zebrać całą kwotę – walka o odbudowę trwa!

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