Około roczny żubr zakleszczył się między dwiema brzozami i nie mógł samodzielnie się uwolnić. Zwierzę zauważył leśniczy Michał, który powiadomił innych pracowników.

Do zdarzenia doszło w regionie Puszczy Białowieskiej. W akcję ratunkową zaangażowali się leśnicy z Nadleśnictwa Hajnówka oraz pracownicy Białowieskiego Parku Narodowego.

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Aby uwolnić żubra, trzeba było ściąć jedno z drzew, między którymi utknął. Jak przekazało Nadleśnictwo Hajnówka, akcja zakończyła się pomyślnie. Po uwolnieniu zwierzę oddaliło się w kierunku dużego stada. Nadleśnicy mają nadzieję, że młody żubr szybko wróci do pełni sił.

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