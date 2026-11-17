ZUS sprawdza, czy ubezpieczony nadal jest niezdolny do pracy oraz czy nie wykonuje zajęć sprzecznych z celem zwolnienia. Lekarz orzecznik może skrócić zwolnienie, jeśli uzna, że chory odzyskał zdolność do pracy. Decyzję może podjąć także na podstawie dokumentacji medycznej, bez bezpośredniego badania.

W całym kraju ZUS przeprowadził 318,7 tys. kontroli. Wstrzymał wypłatę 15,7 tys. zasiłków na ponad 27,2 mln zł, a świadczenia po ustaniu zatrudnienia obniżył łącznie o 215,6 mln zł.

Zwolnienie ma służyć leczeniu

Chory może wyjść do lekarza, apteki, na badania czy rehabilitację, a także zrobić podstawowe zakupy. Dopuszczalne są też niektóre pilne, jednorazowe czynności, jeśli nie utrudniają leczenia ani nie pogarszają stanu zdrowia.

Zwolnienie może jednak oznaczać utratę zasiłku, jeśli ubezpieczony pracuje zarobkowo lub wykorzystuje je niezgodnie z przeznaczeniem. Kontrolerzy ujawniają m.in. remonty, prace ogrodowe, wyjazdy i udział w imprezach.

W Podlaskiem jeden z ubezpieczonych stracił prawo do zasiłku po wyjeździe za granicę. Lekarz ocenił, że podejmowane tam aktywności mogły negatywnie wpłynąć na jego zdrowie. W innym przypadku osoba ze zwolnieniem z powodu chorego barku kosiła trawę i wykonywała prace porządkowe na posesji.

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Zmiany od 2027 roku

Od 1 stycznia 2027 roku lekarz będzie mógł — na wniosek ubezpieczonego i jeśli pozwolą na to stan zdrowia oraz charakter pracy — wystawić zwolnienie obejmujące tylko jedno z kilku miejsc zatrudnienia. Wtedy pracownik będzie mógł wykonywać obowiązki u drugiego pracodawcy.

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