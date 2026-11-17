Ks. Janusz objął parafię w Zwierzyńcu Wielkim. Jego nominacja wywołała pytania wśród części duchownych, ponieważ wcześniej przez nieco ponad dwa i pół roku był proboszczem w Grabówce. Jak ustaliła białostocka „Gazeta Wyborcza”, w 2020 roku został stamtąd skierowany na urlop.

W oficjalnym komunikacie kurii z czerwca 2020 roku nie wyjaśniono powodów tej decyzji. Jeden z księży archidiecezji, cytowany przez „Wyborczą”, twierdzi, że duchowny został odwołany po tym, jak pojawiły się informacje o jego intymnej relacji z gosposią. Parafianin, który wynajął detektywa, by sprawdzić swoje podejrzenia, potwierdził gazecie, że do takich kontaktów dochodziło. Dodał, że po odejściu księdza uznał sprawę za zamkniętą.

Gazeta Wyborcza zwróciła się do białostockiej kurii z pytaniami o wcześniejsze doniesienia i obecną nominację. Do czasu publikacji odpowiedzi nie otrzymał. Nie udało się też skontaktować z ks. Januszem.