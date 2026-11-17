Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Białymstoku

Na podstawie najnowszych danych ze stacji pomiarowych ogólna jakość powietrza w stolicy województwa podlaskiego jest dziś bardzo dobra i dobra. Na stacjach przy ul. Warszawskiej oraz ul. 42 Pułku Piechoty wskaźnik określono jako bardzo dobry, z kolei w punkcie przy Al. Piłsudskiego jako dobry. Taki stan zawdzięczamy aktualnym warunkom pogodowym – przelotny deszcz oraz wiatr sprawiają, że dym z domowych pieców i spaliny samochodowe nie gromadzą się przy ziemi, lecz są szybko rozpraszane.

To idealny moment na przewietrzenie mieszkań oraz aktywność fizyczną na świeżym powietrzu. Mieszkańcy Białegostoku – w tym dzieci, seniorzy oraz osoby z problemami układu oddechowego czy krążenia – mogą bez obaw planować dzisiejsze mecze, spacery czy treningi na dworze.

Jak odczytywać dzisiejsze (17.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Warto pamiętać, że oficjalny dobowy poziom dopuszczalny GIOŚ dla pyłu PM10 wynosi 50 µg/m³, natomiast roczna norma dla pyłu PM2.5 to 20 µg/m³ (zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia dobowe stężenie PM2.5 nie powinno przekraczać 15 µg/m³). Dzisiejsze wyniki we wszystkich punktach Białegostoku kształtują się daleko poniżej limitów ostrzegawczych, osiągając niespełna 40% dobowej normy bezpieczeństwa dla PM10.

Szczegółowe dane pomiarowe przedstawiają się następująco:

Białystok, ul. Warszawska (odczyt z godziny 09:00): PM10 wynosi 18.4 µg/m³ (ok. 37% normy dobowej), a PM2.5 to 16.2 µg/m³. Ogólny indeks jakości powietrza: bardzo dobry .

(odczyt z godziny 09:00): PM10 wynosi 18.4 µg/m³ (ok. 37% normy dobowej), a PM2.5 to 16.2 µg/m³. Ogólny indeks jakości powietrza: . Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty (odczyt z godziny 09:00): PM10 wynosi 18.6 µg/m³ (ok. 37% normy dobowej), a PM2.5 to 17 µg/m³. Ogólny indeks jakości powietrza: bardzo dobry .

(odczyt z godziny 09:00): PM10 wynosi 18.6 µg/m³ (ok. 37% normy dobowej), a PM2.5 to 17 µg/m³. Ogólny indeks jakości powietrza: . Białystok, Al. Piłsudskiego (odczyt z godziny 09:00): PM10 wynosi 19.6 µg/m³ (ok. 39% normy dobowej), a PM2.5 wynosi 18.7 µg/m³. Ogólny indeks jakości powietrza: dobry .

(odczyt z godziny 09:00): PM10 wynosi 19.6 µg/m³ (ok. 39% normy dobowej), a PM2.5 wynosi 18.7 µg/m³. Ogólny indeks jakości powietrza: . Białystok, ul. Upalna (odczyt z godziny 09:00): PM10 wynosi 18.1 µg/m³ (ok. 36% normy dobowej), natomiast PM2.5 wynosi 16 µg/m³.

Wszystkie zarejestrowane poziomy pyłów znajdują się w pełni bezpiecznych granicach dla zdrowia.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to niebezpieczna, toksyczna mgła, która powstaje wtedy, gdy drobne cząsteczki brudu wyemitowane z domowych pieców i kominów oraz z rur wydechowych samochodów zostają zablokowane przy ziemi i mieszają się z wilgotnym powietrzem. Gdy zanieczyszczeń jest dużo, wnikają one do płuc i krwiobiegu, powodując kaszel, podrażnienie dróg oddechowych czy gorsze samopoczucie. Pamiętaj o złotej zasadzie mieszkańca: zanim wyjdziesz na intensywny trening lub długi spacer, zawsze sprawdź aktualne wskaźniki jakości powietrza, szczególnie jeśli należysz do grupy osób wrażliwych.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie