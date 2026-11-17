Wstrząsająca sytuacja miała miejsce w lipcu 2026 roku. Będąca w drugim miesiącu ciąży pani Joanna trafiła pod opiekę lekarzy z powodu powikłań, jednak płodu nie udało się uratować i doszło do poronienia. Po zabiegu pacjentka postanowiła wypisać się do domu, w którym czekały na nią pozostałe dzieci.

Tuż przed opuszczeniem oddziału położna wręczyła kobiecie przezroczyste naczynie ze szczątkami płodu. Z relacji pacjentki wynika, że personel pominął milczeniem fakt, iż transportem ciała bezpośrednio z lecznicy może zająć się zakład pogrzebowy. Zdezorientowana matka zabrała pojemnik i schowała go w domowej chłodziarce. Właściwe procedury dotyczące odbioru zwłok przez firmę pogrzebową poznała dopiero po upływie dwóch dni.

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„Przeszłam przez koszmar, którego żaden rodzic nie powinien doświadczyć. Po powikłaniach w ciąży straciłam dziecko. Zamiast opieki i empatii usłyszałam od personelu medycznego w szpitalu, że mam zabrać ciało dziecka do domu i trzymać je w domowej lodówce. Byłam w głębokim szoku, więc posłuchałam ich. Dopiero potem przy odbiorze dokumentów potrzebnych do zakładu pogrzebowego wyszło na jaw, że ciało mogło od razu trafić ze szpitala do zakładu pogrzebowego. Przez ich decyzje cały weekend mieliśmy ciało w lodówce! To, co przeszliśmy z bliskimi, to nieopisany ból i trauma” - napisała w internecie pani Joanna.

Pokrzywdzona pacjentka zawiadomiła o wszystkim policję, prokuraturę oraz Rzecznika Praw Pacjenta.

Szpital w Suwałkach przyznaje się do błędu. Sprawę bada prokuratura

Interweniujący Rzecznik Praw Pacjenta wykazał złamanie praw pani Joanny. W rozmowie z Radiem Białystok fakt ten przyznał także dyrektor suwalskiej placówki medycznej. Szpital wszczął już procedurę zwolnienia z pracy położnej, która zlekceważyła wewnętrzne przepisy.

Śledztwo w kierunku znieważenia zwłok prowadzi obecnie Prokuratura Rejonowa w Suwałkach, a działania podjął również Rzecznik Praw Obywatelskich. Sama poszkodowana domaga się wyciągnięcia konsekwencji wobec winnych i bierze pod uwagę walkę o zadośćuczynienie finansowe od lecznicy.

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W sieci uruchomiono specjalną kwestę na opłacenie wsparcia prawnego dla kobiety, zatytułowaną „Musieliśmy trzymać ciało dziecka w lodówce! Walczę o godność i sprawiedliwość. Pomóżcie mi pokryć koszty prawne!”. Zbiórka ma pomóc pani Joannie w pokryciu wydatków na prawników.