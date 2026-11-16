"Zbadaj się po męsku". Bezpłatne badania profilaktyczne w USK w Białymstoku

Profilaktyka może uratować życie

Nowotwory jąder dotyczą przede wszystkim młodych mężczyzn, najczęściej w wieku od 20 do 40 lat. Jak podkreśla dr hab. Grzegorz Młynarczyk z Kliniki Urologii i Urologii Onkologicznej USK w Białymstoku, każdego roku w Polsce rozpoznawanych jest około 1200 nowych przypadków raka jądra. Choroba prowadzi również do około 150 zgonów rocznie.

Kluczowe znaczenie ma szybkie wykrycie zmian i rozpoczęcie leczenia. W przypadku odpowiednio wczesnej diagnozy rokowania są bardzo dobre.

- Jeżeli ktokolwiek z nas wyczuje jakąkolwiek zmianę w konsystencji jądra, to już jest sygnał do tego, że należy przeprowadzić diagnostykę. Nie należy z tym zwlekać ani jednego dnia – podkreśla dr hab. Grzegorz Młynarczyk.

Podstawą profilaktyki jest regularne samobadanie, a w przypadku wykrycia nieprawidłowości – konsultacja lekarska i badanie USG.

Bezpłatne badania USG dla studentów

Inicjatorem przedsięwzięcia jest Nicolas Agnello, przedstawiciel samorządu studentów UMB. Jak zaznaczył, akcja ma zwrócić uwagę na problem nowotworów, które często kojarzone są z osobami starszymi, choć rak jądra dotyka przede wszystkim młodych mężczyzn.

- Nowotwory jąder dotyczą mężczyzn młodych, czyli właśnie studentów i doktorantów. Nie ma wielu akcji profilaktycznych skierowanych do nas, do młodych ludzi, dlatego postanowiliśmy, że chcielibyśmy właśnie tą grupą się zająć – wyjaśnia inicjator wydarzenia.

Bezpłatne badania USG jąder odbywają się w Klinice Urologii i Urologii Onkologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Studenci i doktoranci białostockich uczelni mogą z nich skorzystać do 20 listopada, w godzinach 13:00–20:00. Nie obowiązują wcześniejsze zapisy. Wystarczy okazać ważną legitymację studencką lub doktorancką.

Badanie jest bezbolesne i krótkie. Organizatorzy zachęcają młodych mężczyzn do skorzystania z okazji i zadbania o swoje zdrowie. Jak przypomniał prof. Karol Kamiński, prorektor UMB, „lepszy gram profilaktyki niż kilogram leczenia”.