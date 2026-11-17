Na oficjalnym profilu firmy ZPK Rupińscy w mediach społecznościowych opublikowano poruszający wpis o treści „Są ludzie, których nieobecność czuje się każdego dnia…”. Przedstawiciele przedsiębiorstwa poinformowali przy tej okazji, że 22 listopada o godzinie 17 odbędzie się Msza Święta w intencji Ireny Rupińskiej i małego Bogusia. Nabożeństwo zostanie odprawione w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Szumowie.

Dramatyczne wydarzenia w jednym z domów w Szumowie rozegrały się 22 listopada 2025 roku. W wyniku wybuchu pożaru śmierć poniosła znana w całym regionie 54-letnia przedsiębiorczyni Irena Rupińska, natomiast jej dwuletni wnuk Boguś został przewieziony do szpitala, gdzie mimo wysiłków lekarzy również zmarł.

Ta podwójna tragedia wywołała ogromny wstrząs wśród okolicznych mieszkańców, którzy tłumnie zgromadzili się na zorganizowanym 28 listopada pogrzebie. Podczas wygłoszonej homilii lokalny proboszcz, ks. Sławomir Grodecki, opisywał zmarłą Irenę jako kobietę niezwykle życzliwą, potrafiącą słuchać i nieść wsparcie, a także łagodzić wszelkie spory. Duchowny zaznaczył też, że dwuletni Boguś był dzieckiem tryskającym energią oraz radością, stanowiąc prawdziwy skarb dla swojej rodziny.

W ostatnim pożegnaniu udział wzięli między innymi minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski oraz biskup Tadeusz Bronakowski. Na znak żałoby w dniu ceremonii flagi na budynku Urzędu Gminy Szumowo i podległych mu jednostkach przewiązano kirem lub opuszczono do połowy masztu, rezygnując jednocześnie z organizacji gminnych wydarzeń. Po zakończeniu uroczystości miejsce spoczynku babci i wnuka całkowicie utonęło w morzu zniczy oraz wieńców.

Zmarła 54-latka wspólnie ze swoim mężem zarządzała rodzinnym przedsiębiorstwem ZPK Rupińscy. Firma od lat specjalizuje się w wydobywaniu oraz przetwarzaniu naturalnych kruszyw, które znajdują później szerokie zastosowanie w branży budowlanej i drogowej.

7

33