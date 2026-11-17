Magia świąt na Rynku Kościuszki

Białostocki Jarmark Świąteczny wraca na Rynek Kościuszki i w tym roku rozpocznie się wcześniej niż w poprzednich latach. Pierwsze stoiska i atrakcje będą dostępne od 28 listopada.

Tegoroczna edycja będzie jeszcze większa i jeszcze bardziej rozświetlona. Pojawi się 62 wystawców, nowe dekoracje oraz rozbudowana strefa gastronomiczna. Nie zabraknie również dobrze znanych elementów, które na stałe wpisały się w krajobraz białostockiego jarmarku.

– Rynek Kościuszki zamieni się w przedświąteczną krainę, w której będzie można miło spędzić czas i zrobić zakupy. Jarmark Bożonarodzeniowy staje się naszą miejską tradycją. Cieszę się, że ten pomysł spodobał się Białostoczanom - mówi zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.

Moc świątecznych atrakcji

Jedną z największych atrakcji będzie nowa karuzela w kształcie choinki, która w poprzednim sezonie cieszyła się popularnością na największych europejskich jarmarkach.

Powiększona zostanie również strefa gastronomiczna. Na odwiedzających czekać będą rozgrzewające napoje, gorąca czekolada, jarmarkowe słodkości oraz różnorodne wariacje street foodowe inspirowane świątecznymi potrawami. Nie zabraknie lokalnych smaków.

Stałym punktem programu będzie Miejski Kalendarz Adwentowy. Wspólne otwieranie okienek rozpocznie się 1 grudnia.

Na Rynku Kościuszki ponownie pojawią się także: Pracownia Elfów, Studio Mikołaja oraz Poczta Polarna. W tej ostatniej będzie można bezpłatnie wysłać list do Świętego Mikołaja.

Wizyta Świętego Mikołaja i bicie rekordu

Jarmark to także wydarzenia towarzyszące, a wśród nich tradycyjna wizyta Świętego Mikołaja. Wydarzenie odbędzie się 6 grudnia na Rynku Kościuszki. Tego dnia rozbłyśnie również miejska choinka.

A 12 grudnia Rynek Kościuszki stanie się miejscem wyjątkowego wyzwania. Organizatorzy zapowiadają próbę pobicia rekordu świata w tworzeniu największej pocztówki do Świętego Mikołaja.

Kiedy i w jakich godzinach odwiedzać jarmark?

Białostocki Jarmark Świąteczny potrwa od 28 listopada do 20 grudnia.

Godziny otwarcia Alei Handlowej:

poniedziałek–czwartek: 11:00–18:00,

piątek–sobota: 11:00–20:00,

niedziela: 10:00–17:00.

Godziny otwarcia Strefy Gastronomicznej:

poniedziałek–czwartek: do 20:00,

piątek–sobota: do 22:00,

niedziela: do 20:00.

Szczegółowe informacje o wydarzeniach, konkursach i dodatkowych atrakcjach będą publikowane na profilach Białostockiego Jarmarku na Facebooku i Instagramie.