Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Białymstoku

Według najnowszych danych ze wszystkich stacji pomiarowych ogólny stan powietrza jest dziś bardzo dobry. Dynamiczna pogoda i odczuwalny ruch powietrza działają jak naturalny wentylator, który uniemożliwia cząsteczkom dymu osiadanie tuż przy ziemi. Dzięki temu nie grozi nam dziś zjawisko toksycznej poduszki powietrznej przykrywającej miejskie osiedla. Można bez żadnych obaw zaplanować długi spacer z dziećmi, trening biegowy czy wyjście do parku.

Jak odczytywać dzisiejsze (19.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby łatwiej ocenić czystość powietrza, zebrane odczyty porównuje się z oficjalnymi normami bezpieczeństwa. Dla drobnocząsteczkowego pyłu PM10 dobowy poziom dopuszczalny ustalony przez GIOŚ wynosi 50 µg/m³. Z kolei w przypadku drobniejszego pyłu PM2.5 norma roczna to 20 µg/m³, choć Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, by średnie stężenie dobowe nie przekraczało 15 µg/m³. Dzisiejsze odczyty w Białymstoku wynoszą zaledwie niewielki ułamek tych wartości.

Wyniki z poszczególnych stacji monitorujących z godziny 08:00 prezentują się następująco:

Białystok, ul. Warszawska (godzina pomiaru: 08:00) – PM10: 3.8 µg/m³ (zaledwie ok. 8% normy dobowej), PM2.5: 2.5 µg/m³. Indeks jakości pyłów: Bardzo dobry.

(godzina pomiaru: 08:00) – PM10: 3.8 µg/m³ (zaledwie ok. 8% normy dobowej), PM2.5: 2.5 µg/m³. Indeks jakości pyłów: Bardzo dobry. Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty (godzina pomiaru: 08:00) – PM10: 4.2 µg/m³ (ok. 8% normy dobowej), PM2.5: 3.5 µg/m³. Indeks jakości pyłów: Bardzo dobry.

(godzina pomiaru: 08:00) – PM10: 4.2 µg/m³ (ok. 8% normy dobowej), PM2.5: 3.5 µg/m³. Indeks jakości pyłów: Bardzo dobry. Białystok, Al. Piłsudskiego (godzina pomiaru: 08:00) – PM10: 3.6 µg/m³ (ok. 7% normy dobowej), PM2.5: 3.2 µg/m³. Indeks jakości pyłów: Bardzo dobry.

(godzina pomiaru: 08:00) – PM10: 3.6 µg/m³ (ok. 7% normy dobowej), PM2.5: 3.2 µg/m³. Indeks jakości pyłów: Bardzo dobry. Białystok, ul. Upalna (godzina pomiaru: 08:00) – PM10: 3.1 µg/m³ (ok. 6% normy dobowej), PM2.5: 2.4 µg/m³. Indeks jakości pyłów: Bardzo dobry.

Wszystkie pomiary mieszczą się głęboko w strefie pełnego bezpieczeństwa zdrowotnego.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to niebezpieczna, toksyczna chmura zanieczyszczeń, która powstaje ze zmieszania spalin samochodowych, dymów z kominów domowych oraz wilgoci zawartej w powietrzu. Unoszące się w niej drobinki brudu są tak małe, że wraz z oddechem mogą wnikać w głąb płuc, a stamtąd przedostawać się do krwiobiegu. Złota zasada każdego mieszkańca brzmi: sprawdzajmy aktualny indeks jakości powietrza przed każdym dłuższym spacerem lub treningiem na zewnątrz, aby zawsze mieć pewność, że oddychamy bezpiecznym i czystym powietrzem.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie