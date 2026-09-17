Rekordowa liczba pasażerów na trasie Białystok - Warszawa

Paweł Jakubowski
2026-09-17 11:39

Trasa kolejowa Białystok - Warszawa cieszy się ogromnym zainteresowaniem. PKP notuje nowe rekordy. Do końca roku licznik ma dobić do 1,5 miliona pasażerów.

Pociąg PKP na zadaszonym peronie stacji w Białymstoku. O rekordzie pasażerów na tej trasie przeczytasz na Eska Białystok.
Autor: Paweł Jakubowski

W ciągu ostatnich trzech lat liczba podróżnych na odcinku z Białegostoku do stolicy wzrosła o 100 procent. To oznacza, że PKP przewiozły rekordowa liczbę pasażerów. 

- W tym roku zrobimy tylko na tej trasie 1,5 miliona pasażerów. Nigdy tyle nie było. To są rekordowe wartości - mówi Piotr Malepszak, Ministerstwa Infrastruktury

Tak dobre wyniki są możliwe dzięki inwestycjom w kolej na przestrzeni ostatnich lat. Najszybsze pociągi z Białegostoku do Warszawy dojeżdżają w 90 minut, a to dla wielu jest świetna alternatywa dla podróżny samochodem. 

Kolejne szybkie odcinki

PKP PLK podpisało w tym tygodniu umowę na modernizację trasy Białystok - Ełk. Wartość przebudowy 100-kilometrowego odcinka to 5 mld zł. Pociągi na tej trasie pojadą z prędkością 200 km/h. 

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