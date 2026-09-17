Masa patroli na podlaskich drogach. Akcja potrwa całą dobę

Całą dobę

Akcja potrwa przez całą dobę. Policjanci w oznakowanych i nieoznakowanych radiowozach oraz na motocyklach, wyposażeni w ręczne mierniki prędkości prowadzą zmożone kontrole. Zwrócą uwagę nie tylko na prędkość, ale również na trzeźwość kierowców, stan techniczny pojazdów oraz stosowanie pasów bezpieczeństwa i fotelików dla dzieci.

Prędkość zabija

Prędkość jest jedną z głównych przyczyn tyranicznych wypadków. Na terenie woj. podlaskiego od 1 stycznia do 31 sierpnia nadmierna prędkość była przyczyną 37 wypadków drogowych, w których 8 osób zginęło, a 42 zostały ranne.