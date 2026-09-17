Masa patroli na podlaskich drogach. Akcja potrwa całą dobę

Paweł Jakubowski
2026-09-17 9:11

Od rana podlascy policjanci prowadzą działania "Prędkość". To w ramach europejskiej akcji ROADPOL Safety Day 2026. Główny cel, to ograniczenie liczby ofiar wypadków.

policja
Autor: Podlaska Policja / Materiały prasowe

Całą dobę

Akcja potrwa przez całą dobę. Policjanci w oznakowanych i nieoznakowanych radiowozach oraz na motocyklach, wyposażeni w ręczne mierniki prędkości prowadzą zmożone kontrole. Zwrócą uwagę nie tylko na prędkość, ale również na trzeźwość kierowców, stan techniczny pojazdów oraz stosowanie pasów bezpieczeństwa i fotelików dla dzieci.

Prędkość zabija

Prędkość jest jedną z głównych przyczyn tyranicznych wypadków.  Na terenie woj. podlaskiego od 1 stycznia do 31 sierpnia nadmierna prędkość była przyczyną 37 wypadków drogowych, w których 8 osób zginęło, a 42 zostały ranne.

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