Jagiellonia - Olympiakos. Minimalna przegrana na powitanie Ligi Europy

Paweł Jakubowski
2026-09-16 21:05

Jagiellonia nie może zaliczyć debiutu w Lidze Europy do udanych, chociaż zasługuje na słowa pochwały. W starciu z greckim Olympiakosem Pireus Jaga prowadziła, ale gospodarze odpowiedzieli dwoma trafieniami.

Pojedynek piłkarzy Jagiellonii i Olympiakosu podczas meczu Ligi Europy. Relację z debiutu znajdziesz w Eska Białystok.
Autor: Jagiellonia / Materiały prasowe

Jagiellonia zaczęła w składzie: Abramowicz - Montoia - Konstantopoulos - Vital - Wojtuszek - Klynge - Romanczuk - Imaz - Szmyt - Conceicao - Prelec

Na stadionie w Pireusie piłkarzy przywitał żywiołowy doping od pierwszych minut. Grecka ekipa częściej była przy piłce, ale nie stworzyła sobie sytuacji bramkowych.

Duma Podlasia dobrze spisywała się w defensywnie, a w 20. min. zaskoczyła Olympiakos. Piłka trafiła do Nika Prelca, a ten odegrał na lewo do Kajetana Szmyta, który wpakował ją do siatki. 

Olympiakosu zszokowany, obudził się po paru minutach i szturmował bramkę Abramowicza W 43. min był remis, a bramkę zdobył Armando Gonzalez, który wykorzystał dośrodkowanie z rzutu rożnego

Druga połowa

Olympiakos był częściej przy piłce, a Jagiellonia skutecznie rozbija ataki rywali, do teo świetne interwencje zaliczał Abramowicza.

 W 84 min Olymiakos wyszedł na prowadzenie. Bramkę głową zdobywa Roman Jaremczuk, który w drugiej połowie pojawił się na boisku. 

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