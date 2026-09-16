Jagiellonia - Olympiakos. Minimalna przegrana na powitanie Ligi Europy

Jagiellonia zaczęła w składzie: Abramowicz - Montoia - Konstantopoulos - Vital - Wojtuszek - Klynge - Romanczuk - Imaz - Szmyt - Conceicao - Prelec

Na stadionie w Pireusie piłkarzy przywitał żywiołowy doping od pierwszych minut. Grecka ekipa częściej była przy piłce, ale nie stworzyła sobie sytuacji bramkowych.

Duma Podlasia dobrze spisywała się w defensywnie, a w 20. min. zaskoczyła Olympiakos. Piłka trafiła do Nika Prelca, a ten odegrał na lewo do Kajetana Szmyta, który wpakował ją do siatki.

Olympiakosu zszokowany, obudził się po paru minutach i szturmował bramkę Abramowicza W 43. min był remis, a bramkę zdobył Armando Gonzalez, który wykorzystał dośrodkowanie z rzutu rożnego

Druga połowa

Olympiakos był częściej przy piłce, a Jagiellonia skutecznie rozbija ataki rywali, do teo świetne interwencje zaliczał Abramowicza.

W 84 min Olymiakos wyszedł na prowadzenie. Bramkę głową zdobywa Roman Jaremczuk, który w drugiej połowie pojawił się na boisku.

MOCNY POCZĄTEK JAGIELLONII! 💥Zespół Adriana Siemieńca prowadzi z Olympiakosem, a na listę strzelców wpisał się Kajetan Szmyt!📺 Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1, Super Polsat, Polsat Box Go pic.twitter.com/D6r6Pw5u6a— Polsat Sport (@polsatsport) September 16, 2026

OLYMPIAKOS WYRÓWNUJE TUŻ PRZED PRZERWĄ!Jagiellonia traci gola do szatni. W Pireusie mamy remis...📺 Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1, Super Polsat, Polsat Box Go pic.twitter.com/Fmt0SC9jqq— Polsat Sport (@polsatsport) September 16, 2026