Syreny alarmowe w całym województwie. Ważny komunikat dla mieszkańców

Tego dnia przypada 87. rocznica sowieckiej napaści na Polskę. Data ta jest również obchodzona jako Dzień Sybiraka, ustanowiony przez Sejm RP w 2013 roku.

Główne obchody przed Muzeum Pamięci Sybiru

Uruchomienie syren zbiegnie się z rozpoczęciem głównej części białostockich obchodów. O godz. 12.00 uczestnicy zgromadzą się przed Muzeum Pamięci Sybiru przy ul. Węglowej 1, przy pomniku Bohaterskich Matek Sybiraczek.

W uroczystości mają wziąć udział m.in. Sybiracy i ich potomkowie, przedstawiciele władz miasta i województwa, parlamentarzyści, duchowni oraz reprezentanci służb mundurowych. Do Białegostoku przyjadą również delegacje Sybiraków z Litwy oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Pamięci Historycznej o Wysiedleniach i Deportacjach – Baltica Alliance. Mieszkańców do udziału w wydarzeniu zaprasza prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

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Wcześniej, o godz. 11.30, kwiaty zostaną złożone przy Pomniku-Grobie Nieznanego Sybiraka obok kościoła pw. Ducha Świętego. Kwadrans później uczestnicy oddadzą hołd ofiarom sowieckich deportacji pod pomnikiem przy ul. R. Traugutta.

Nabożeństwa w intencji ofiar

Rocznicowe obchody rozpoczną się o godz. 8.00 nabożeństwem w katedrze prawosławnej pw. św. Mikołaja przy ul. Lipowej 15. Kolejne zostanie odprawione o godz. 10.30 w kościele pw. Ducha Świętego przy ul. Sybiraków 2.

Modlitwę intencyjną zaplanowano także 18 września o godz. 13.00 w meczecie przy ul. Piastowskiej 13F. Natomiast 20 września o godz. 10.15 nabożeństwo odbędzie się w parafii ewangelicko-augsburskiej przy ul. Dolistowskiej 17.