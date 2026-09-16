Ligo Europy - zapraszamy. Białystok przygotował film promocyjny

Film, to wspólne dzieło Miasta Białystok i Jagiellonii Białystok. Niemal minutowa produkcja pokazuje Białysto jako ciekawe miejsce do odwiedzenia przez turystów z Europy. Są w nim najbardziej znane obiekty jak: Pałac Branickich, Opera, Rynek, Ogród Różany, pola golfowe, a także restauracje, które otrzymały wyróżnienia Michelin.

W filmie pojawiają się piłkarze Dumy Podlasia pochodzący z pięciu krajów: Taras Romanczuk, Bernardo Vital, Jeremy Agbonifo, Apostolos Konstantopoulos i Anders Klynge.

Zawodnicy w najbardziej charakterystyczny miejscach miasta wypowiadają frazę „W Białymstoku”.

Film będzie promował Białystok podczas występów Jagiellonii na arenie europejskiej. Oceńcie sami: