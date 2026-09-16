Ligo Europy - zapraszamy. Białystok przygotował film promocyjny

Paweł Jakubowski
2026-09-16 13:36

Jagiellonia Białystok po raz pierwszy zagra z Lidze Europy. W związku z tym powstał film promujący nasze miasto. W ten sposób Białystok kusi turystów z Europy. Jak Wam si,ę podoba?

Kolaż zdjęć z Białegostoku z piłkarzem i Pałacem Branickich. Na wstawce stadion. Więcej na Eska Białystok.
Autor: UM Białystok / Materiały prasowe

Film, to wspólne dzieło Miasta Białystok i Jagiellonii Białystok. Niemal minutowa produkcja pokazuje Białysto jako ciekawe miejsce do odwiedzenia przez turystów z Europy. Są w nim najbardziej znane obiekty jak: Pałac Branickich, Opera, Rynek, Ogród Różany, pola golfowe, a także restauracje, które otrzymały wyróżnienia Michelin.

W filmie pojawiają się piłkarze Dumy Podlasia pochodzący z pięciu krajów: Taras Romanczuk, Bernardo Vital, Jeremy Agbonifo, Apostolos Konstantopoulos i Anders Klynge.

Zawodnicy w najbardziej charakterystyczny miejscach miasta wypowiadają frazę „W Białymstoku”. 

Film będzie promował Białystok podczas występów Jagiellonii na arenie europejskiej. Oceńcie sami: 

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