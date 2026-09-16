9 osób zatrzymanych i 2 kilogramy narkotyków. Monieccy Policjanci rozbili grupę handlującą środkami odurzającymi

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Mońkach rozpracowali grupę zajmującą się obrotem narkotykami na terenie województwa podlaskiego. Funkcjonariusze zatrzymali dziewięciu mężczyzn w wieku od 21 do 43 lat. Podejrzani usłyszeli łącznie 20 zarzutów.

Ponad 2,4 kilograma narkotyków i nielegalna broń

Śledczy ustalili strukturę grupy, a także osoby odpowiedzialne za dystrybucję oraz odbiór narkotyków. Jej członkowie kontaktowali się za pośrednictwem komunikatorów internetowych.

W ramach prowadzonych działań policjanci przeszukali wytypowane wcześniej miejsca, które mogły służyć jako kryjówki. Funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie ponad 2,4 kilograma narkotyków. Wśród nich znalazło się ponad 1,3 kilograma amfetaminy, ponad 730 gramów marihuany oraz niemal 350 gramów mefedronu. Mundurowi znaleźli również nielegalną broń palną i amunicję.

Zebrany przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanym szeregu zarzutów. Dotyczą one między innymi wprowadzania do obrotu środków odurzających i substancji psychotropowych lub uczestniczenia w takim obrocie, posiadania znacznych ilości narkotyków, a także handlu nimi w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Podejrzanym zarzucono również nieodpłatne udzielanie narkotyków oraz zmuszanie funkcjonariusza policji do zaniechania czynności służbowej.

Podejrzani z zarzutami i zabezpieczeniem majątkowym

Decyzją prokuratora wobec wszystkich dziewięciu podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji. Zabezpieczono również ich majątek na łączną kwotę 16 800 złotych na poczet przyszłych kar i grzywien.

Za wprowadzanie narkotyków do obrotu grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. W przypadku posiadania znacznych ilości środków odurzających oraz prowadzenia ich sprzedaży maksymalny wymiar kary może wzrosnąć do 10 lat więzienia.

Dwóch z podejrzanych działało w warunkach recydywy. W ich przypadku sąd może wymierzyć karę zwiększoną o połowę.