Policyjny pościg za 15-latkiem. Nastolatek uciekał elektryczną hulajnogą

15-latek jechał hulajnogą po jezdni.

Wyprzedził trzy pojazdy przy przejściu.

Zignorował sygnały policjantów.

Uwagę policjantów z sokólskiej patrolówki zwrócił kierujący hulajnogą elektryczną, który poruszał się jezdnią. W pobliżu przejścia dla pieszych wyprzedził trzy pojazdy.

Funkcjonariusze polecili mu się zatrzymać, używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Kierujący nie zastosował się jednak do wezwania i zaczął uciekać ulicami miasta. Podczas pościgu poruszał się środkiem jezdni.

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Sprawa trafi do sądu rodzinnego

Po krótkim pościgu policjanci zatrzymali kierującego. Okazał się nim 15-letni mieszkaniec powiatu. Nastolatek wyjaśnił, że nie zatrzymał się, ponieważ się przestraszył. Poinformował również, że hulajnogę pożyczył od znajomego.

Po wykonaniu niezbędnych czynności chłopak został przekazany pod opiekę ojca. O jego dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny.