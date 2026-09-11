Zapory zaczęły opadać, gdy ciężarówka była na torach. Kierowca odmówił mandatu

Pierwsze ze zdarzeń miało miejsce w Kruszewie-Brodowie. Kierujący ciężarówką z naczepą wjechał na przejazd pomimo czerwonego światła. Zanim cały zestaw zdążył opuścić tory, zapory zaczęły się opuszczać. Jedna z rogatek znalazła się pomiędzy ciągnikiem siodłowym a naczepą.

Mężczyzna kontynuował jazdę, doprowadzając do wyłamania zapór. Ciężarówka zjechała z przejazdu, a ruch pociągów nie został wstrzymany. Kierowca nie zgodził się na przyjęcie mandatu. O jego odpowiedzialności zdecyduje sąd.

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O kolejnym zdarzeniu policję powiadomili pracownicy kolei. Na jednym z łomżyńskich przejazdów samochód zatrzymał się pomiędzy opuszczonymi zaporami. Auto znajdowało się jednak w miejscu, które pozwoliło pociągowi bezpiecznie przejechać. Nie doszło do zderzenia. Policjanci czekają na przekazanie nagrań z kamer kolejowych. Zapis monitoringu ma pomóc w ustaleniu dokładnego przebiegu i przyczyn tej sytuacji.

Pociąg pędził między samochodami! Sekundy od tragedii