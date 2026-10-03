Dwie godziny testów. Jagiellonia przegrywa sparing z pierwszoligowcem z Warszawy

Paweł Jakubowski
2026-10-03 16:08

Jagiellonia Białystok przegrała 1:2 z Polonią Warszawa. Spotkanie rozegrano w czterech tercjach po 30 minut.

mecz kontrolny
Autor: Jagiellonia Białystok/ Materiały prasowe

W Ekstraklasie długa przerwa, a trzeba utrzymywać zawodników w rytmie meczowym oraz ogrywać piłkarzy, którzy dołączyli do zespołu na finiszu okienka transferowego. Spotkanie rozegrano w ośrodku przy Elewatorskiej. 

Trener Adrian Siemieniec dał szansę gry dużej liczbie zawodników. W każdej z czterech tercji (30 min) można było zobaczyć najróżniejsze ustawienia Jagiellonii. 

Bramki

  • 4 min. gol dla Polonii
  • 39 min. gol dla Jagiellonii. Ładne trafienie zza pola karnego Jesusa Imaza.
  • 100 min. bramka dla Polonii

10 października Jagiellonia zara już w Ekstraklasie z Górnikiem Zabrze. 

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