Dwie godziny testów. Jagiellonia przegrywa sparing z pierwszoligowcem z Warszawy

W Ekstraklasie długa przerwa, a trzeba utrzymywać zawodników w rytmie meczowym oraz ogrywać piłkarzy, którzy dołączyli do zespołu na finiszu okienka transferowego. Spotkanie rozegrano w ośrodku przy Elewatorskiej.

Trener Adrian Siemieniec dał szansę gry dużej liczbie zawodników. W każdej z czterech tercji (30 min) można było zobaczyć najróżniejsze ustawienia Jagiellonii.

Bramki

4 min. gol dla Polonii

39 min. gol dla Jagiellonii. Ładne trafienie zza pola karnego Jesusa Imaza.

100 min. bramka dla Polonii

10 października Jagiellonia zara już w Ekstraklasie z Górnikiem Zabrze.