Dwie godziny testów. Jagiellonia przegrywa sparing z pierwszoligowcem z Warszawy

W Ekstraklasie długa przerwa, a trzeba utrzymywać zawodników w rytmie meczowym oraz ogrywać piłkarzy, którzy dołączyli do zespołu na finiszu okienka transferowego. Spotkanie rozegrano w ośrodku przy Elewatorskiej.
Trener Adrian Siemieniec dał szansę gry dużej liczbie zawodników. W każdej z czterech tercji (30 min) można było zobaczyć najróżniejsze ustawienia Jagiellonii.
Bramki
- 4 min. gol dla Polonii
- 39 min. gol dla Jagiellonii. Ładne trafienie zza pola karnego Jesusa Imaza.
- 100 min. bramka dla Polonii
10 października Jagiellonia zara już w Ekstraklasie z Górnikiem Zabrze.