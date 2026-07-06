Jagiellonia już w Austrii. Trener zabrał 28 piłkarzy. Oto kadra

W kadrze znalazły się dobrze znane nazwiska, ale jest też kilku młodych zawodników jak Paweł Pakieła czy dobrze spisujący się w ostatnich sparingach Maksim Konanau. Obóz Dumy Podlasia potrwa do 18 lipca.

Kadra

Bramkarze: Sławomir Abramowicz, Adrian Damasiewicz, Michał Perchel, Jakub Rabiczko

Obrońcy: Adrian Duchnowski, Yuki Kobayashi, Apostolos Konstantopoulos, Bartłomiej Krasiewicz, Guilherme Montoia, Olaf Pankiewicz, Szymon Pankiewicz, Cezary Polak, Bernardo Vital, Norbert Wojtuszek

Pomocnicy: Dawid Drachal, Jesus Imaz, Kamil Jóźwiak, Eryk Kozłowski, Maciej Kuczyński, Sergio Lozano, Paweł Pakieła, Olaf Pawelczyk, Taras Romanczuk, Kajetan Szmyt, Zachary Zalewski

Napastnicy: Maksim Konanau, Dmitris Rallis, Youssuf Sylla

Jagiellonia w Austrii rozegra 4 sparingi, a rywalami będą: Polissie Żytomierz (Ukraina), FC Pafos (Cypr), Sparta Praga (Czechy) i FC Nordsjaelland (Dania)