Jagiellonia już w Austrii. Trener zabrał 28 piłkarzy. Oto kadra

Paweł Jakubowski
2026-07-06 21:43

Jagiellonia jest już w austriackim Hopfgarten, gdzie rozpoczyna obóz przygotowawczy. Trener zabrał ze sobą 28 zawodników.

Piłkarz Jagiellonii z plecakiem i w czapce z daszkiem. O kadrze na obóz w Austrii przeczytasz na Eska Białystok.
Autor: Jagiellonia Białystok/ Materiały prasowe

W kadrze znalazły się dobrze znane nazwiska, ale jest też kilku młodych zawodników jak Paweł Pakieła czy dobrze spisujący się w ostatnich sparingach Maksim Konanau. Obóz Dumy Podlasia potrwa do 18 lipca.

Kadra

Bramkarze: Sławomir Abramowicz, Adrian Damasiewicz, Michał Perchel, Jakub Rabiczko

Obrońcy: Adrian Duchnowski, Yuki Kobayashi, Apostolos Konstantopoulos, Bartłomiej Krasiewicz, Guilherme Montoia, Olaf Pankiewicz, Szymon Pankiewicz, Cezary Polak, Bernardo Vital, Norbert Wojtuszek

Pomocnicy: Dawid Drachal, Jesus Imaz, Kamil Jóźwiak, Eryk Kozłowski, Maciej Kuczyński, Sergio Lozano, Paweł Pakieła, Olaf Pawelczyk, Taras Romanczuk, Kajetan Szmyt, Zachary Zalewski

Napastnicy: Maksim Konanau, Dmitris Rallis, Youssuf Sylla

Jagiellonia w  Austrii rozegra 4 sparingi, a rywalami będą: Polissie Żytomierz (Ukraina), FC Pafos (Cypr), Sparta Praga (Czechy) i FC Nordsjaelland (Dania)

Przeczytaj także:
”Wkrótce transfery i to konkretne”. Nowy dyrektor sportowy Jagiellonii Białysto…
jagiellonia białystok
piłkarze
Austria