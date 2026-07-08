Szpital Miejski w Białymstoku przeszedł modernizację

Na Oddziale Chorób Wewnętrznych o profilu kardiologicznym oraz Oddziale Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii Szpitala Miejskiego im. PCK został wykonany kompleksowy remont pomieszczeń. Środki na realizację pochodziły z projektu „Wspólny rozwój usług rehabilitacyjnych w szpitalach miejskich w Białymstoku i Włodzimierzu” w ramach programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027 oraz z budżetu Miasta Białystok.

W ramach inwestycji zostały zmodernizowane sale chorych, wybudowane łazienki, gabinety lekarskie i zabiegowe. Dostosowano również infrastrukturę do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami i osób z niepełnosprawnościami. Wartość robót budowlanych wyniosła ponad 2,6 mln zł. Wkład własny Miasta to ponad 1,2 mln zł.

– Udział w tym projekcie przyniósł możliwość poprawienia warunków pobytu i jakości leczenia w Szpitalu Miejskim w Białymstoku – powiedział Tadeusz Truskolaski. – Wyremontowaliśmy i doposażyliśmy dwa oddziały szpitalne i pracownię. Teraz Białostoczanie będą się leczyć w bardziej komfortowych warunkach.

W ramach projektu zakupiono również nowoczesny sprzęt medyczny: echokardiograf oraz 9 elektrycznych łóżek szpitalnych.