Burze i ulewy nadciągają nad Polskę. IMGW wydał ostrzeżenia dla czterech województw

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
PAP
PAP
2026-07-09 7:59

Mieszkańcy północno-wschodniej i wschodniej Polski powinni przygotować się na załamanie pogody. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami deszczu z burzami. Synoptycy ostrzegają, że lokalnie może spaść nawet do 60 mm deszczu.

Strażacy pracujący przy użyciu podnośnika po nawałnicy. O ostrzeżeniach przed burzami przeczytasz na Eska Białystok.
Autor: KM PSP Łomża/ Materiały prasowe

Burze i intensywne opady nad Polską

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym deszczem z burzami w czterech województwach. Alerty I stopnia obejmują całe województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie oraz część województw mazowieckiego i lubelskiego.

Według prognoz podczas burz mogą wystąpić intensywne opady. Suma opadów wyniesie od 30 do 40 mm w ciągu 12 godzin lub od 40 do nawet 60 mm w ciągu doby. Takie ilości wody mogą prowadzić do lokalnych podtopień, szczególnie w miejscach o utrudnionym odpływie deszczówki.

Polecany artykuł:

Gdzie w czwartek zagrzmi? Ta część Polski może spodziewać się burzy

Kiedy obowiązują ostrzeżenia?

Na terenie województwa podlaskiego oraz części województwa warmińsko-mazurskiego ostrzeżenia zaczną obowiązywać w czwartek od godziny 16. W pozostałych regionach objętych alertami wejdą w życie o godzinie 20.

We wszystkich wskazanych obszarach ostrzeżenia pozostaną ważne do piątku do godziny 18.

Ostrzeżenia I stopnia oznaczają możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk pogodowych, które mogą powodować utrudnienia, szkody materialne oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.

Polecany artykuł:

Chciał zrobić porządek, skończył z mandatem. Interweniowała policja i straż mie…

Jak zachować się podczas burzy?

Podczas burz warto zachować szczególną ostrożność i stosować się do podstawowych zasad bezpieczeństwa:

  • jeśli to możliwe, pozostań w budynku i zamknij okna,
  • unikaj przebywania pod samotnymi drzewami, słupami i metalowymi konstrukcjami,
  • nie korzystaj z otwartych akwenów i nie przebywaj na plażach,
  • zabezpiecz przedmioty znajdujące się na balkonach i tarasach, które może porwać silny wiatr,
  • kierowcy powinni zmniejszyć prędkość, zachować większy odstęp od innych pojazdów i uważać na zalane odcinki dróg,
  • śledź komunikaty IMGW oraz alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Silne opady i burze mogą rozwijać się bardzo szybko, dlatego warto na bieżąco monitorować prognozy pogody i dostosować plany do aktualnej sytuacji.

Świętokrzyskie. Ulewa w Kielcach, podtopienia oraz interwencje straży
IMGW
IMGW OSTRZEŻENIA