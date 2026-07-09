Burze i ulewy nadciągają nad Polskę. IMGW wydał ostrzeżenia dla czterech województw

Burze i intensywne opady nad Polską

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym deszczem z burzami w czterech województwach. Alerty I stopnia obejmują całe województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie oraz część województw mazowieckiego i lubelskiego.

Według prognoz podczas burz mogą wystąpić intensywne opady. Suma opadów wyniesie od 30 do 40 mm w ciągu 12 godzin lub od 40 do nawet 60 mm w ciągu doby. Takie ilości wody mogą prowadzić do lokalnych podtopień, szczególnie w miejscach o utrudnionym odpływie deszczówki.

Kiedy obowiązują ostrzeżenia?

Na terenie województwa podlaskiego oraz części województwa warmińsko-mazurskiego ostrzeżenia zaczną obowiązywać w czwartek od godziny 16. W pozostałych regionach objętych alertami wejdą w życie o godzinie 20.

We wszystkich wskazanych obszarach ostrzeżenia pozostaną ważne do piątku do godziny 18.

Ostrzeżenia I stopnia oznaczają możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk pogodowych, które mogą powodować utrudnienia, szkody materialne oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.

Jak zachować się podczas burzy?

Podczas burz warto zachować szczególną ostrożność i stosować się do podstawowych zasad bezpieczeństwa:

jeśli to możliwe, pozostań w budynku i zamknij okna,

unikaj przebywania pod samotnymi drzewami, słupami i metalowymi konstrukcjami,

nie korzystaj z otwartych akwenów i nie przebywaj na plażach,

zabezpiecz przedmioty znajdujące się na balkonach i tarasach, które może porwać silny wiatr,

kierowcy powinni zmniejszyć prędkość, zachować większy odstęp od innych pojazdów i uważać na zalane odcinki dróg,

śledź komunikaty IMGW oraz alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Silne opady i burze mogą rozwijać się bardzo szybko, dlatego warto na bieżąco monitorować prognozy pogody i dostosować plany do aktualnej sytuacji.