Rolnicy. Podlasie. Komunikat Fokus TV w sprawie popularnego serialu

W niedzielę 12 lipca premiera 28. odcinka 8 serii popularnego programu "Rolnicy. Podlasie". Najważniejszym punktem programu będzie wielki mecz piłki nożnej. – To będzie ten dzień, co wstrząśnie polską podlaską piłką – zaznacza Tomek z Pokaniewa.

Gienek, Andrzej i Jastrząb szykują się do meczu

Dzień w Plutyczach startuje na najwyższych obrotach. Gienek, Andrzej oraz Sławek, znany jako "Jastrząb", uwijają się przy inwentarzu, by nie spóźnić się na autokar, mający zabrać ich na sportowe zmagania. Równocześnie Monika i Tomek w Pokaniewie wizytują murawę jeszcze przed pierwszym gwizdkiem.

Szybko dołączają do nich inni znani rolnicy. Na boisku zetrą się dwie ekipy: KS Podlasie i PKS Plutycze. Producenci obiecują zażartą rywalizację, niesamowite zagrania i głośny doping publiczności.

Sławek "Jastrząb" w roli komentatora

Za mikrofonami komentatorskimi zasiądą Agnieszka z Bronowa, Ewelina z Mieczy i Sławek "Jastrząb". Kibice od pierwszej do ostatniej minuty będą głośno kibicować swoim faworytom. Kto zgarnie puchar? Odpowiedź poznamy w niedzielny wieczór.

To bezprecedensowe starcie miało miejsce w Lubiejkach. Po raz pierwszy w historii serialu, na jednym obiekcie zgromadzili się mieszkańcy Plutycz, Pokaniewa, Strabli, Bronowa, Mieczy, Ciełuszek, Laszek, Kizielan oraz Kundzicz.

Program "Rolnicy. Podlasie" to wizytówka Fokus TV, obecna na ekranach od 2019 roku. Niezmiennie od lat dokumentuje blaski i cienie codziennego życia podlaskich gospodarzy. Zmagania rolników można śledzić co tydzień, w niedzielę o 20:00 na kanale Fokus TV.