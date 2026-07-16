Niszczyli samochody i nagrywali swoje wyczyny. Osiem aut zdemolowanych

Do serii uszkodzeń doszło w połowie czerwca na osiedlu Piasta. Osiem pojazdów miało powybijane szyby i pogięte maski.

-Wewnątrz pojazdów właściciele znaleźli kamienie i cegły. Straty wycenili na ponad 30 tysięcy złotych - informuje biuro prasowe Podlaskiej Policji.

Policjanci ustalili tożsamość sprawców. Dwaj 18-latkowie zostali zatrzymani w swoich mieszkaniach.

- Mundurowi ustalili, że po wyjściu z autobusu komunikacji miejskiej poszli na parkingi i bez powodu zaczęli rzucać kamieniami i wszystkim, co im wpadło w ręce w zaparkowane pojazdy. Wybijali nimi szyby i skakali po maskach samochodów - dodaje Policja

W czasie przeszukania mieszkań u jednego z nich policjanci zabezpieczyli telefon z nagraniem, pokazującym ich wandalizm . Mężczyźni nie potrafił wyjaśnić swojego zachowania. Grozi im do 5 lat pozbawienia wolności.