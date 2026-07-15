Nagły komunikat w sprawie serialu Rolnicy. Podlasie. Tego nikt się nie spodziewał

Niedzielny odcinek specjalny Rolnicy. Podlasie, wyemitowany o godz. 20.00, przyciągnął przed telewizory rekordową liczbę widzów. Jak poinformowano w komunikacie prasowym, w czasie emisji Fokus TV był najchętniej oglądaną stacją zarówno w grupie wszystkich widzów 4+ (6,29 proc. udziału w rynku), jak i w grupie komercyjnej 16–59 (6,99 proc. udziału).

Na wyjątkowy wynik wpłynęła nietypowa formuła odcinka. Po raz pierwszy w historii programu bohaterowie Rolnicy. Podlasie spotkali się w jednym miejscu, by rozegrać towarzyski mecz piłki nożnej. Na boisku w Lubiejkach zmierzyły się drużyny PKS Plutycze i KS Podlasie. Spotkanie zakończyło się wyraźnym zwycięstwem KS Podlasie 6:0. Twórcy podkreślają, że widowisko dostarczyło nie tylko sportowych emocji, ale również wielu zabawnych i spontanicznych sytuacji, z których słynie serial.

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– Ten odcinek skazany był na sukces. Widzowie kochają „Rolników. Podlasie” i kochają futbol, szczególnie jak grają Polacy. Nasz mecz pełen był niesamowitych piłkarskich akcji i sportowych emocji, ale dostarczył też wiele przezabawnych sytuacji, które uwielbiają fani programu. Nic więc dziwnego, że jego oglądalność była wyższa niż większości rozgrywek tegorocznych Mistrzostw Świata – powiedział Radosław Sławiński, Dyrektor Kanałów Tematycznych Telewizji Polsat.

Jak dodał Sławiński, o popularności odcinka świadczą również tysiące komentarzy zamieszczonych przez widzów w mediach społecznościowych. W komunikacie przytoczono jeden z nich: „To był najlepszy mecz, jaki widziałem w życiu! Niech PZPN w końcu powoła Gienia na trenera reprezentacji!”.

Rolnicy. Podlasie to autorska produkcja Fokus TV emitowana od 2019 roku. Program pokazuje codzienne życie rolników z Podlasia, ich pracę w gospodarstwach, rodzinne relacje oraz wyzwania związane z prowadzeniem gospodarstw. Premierowe odcinki można oglądać w każdą niedzielę o godz. 20.00.

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