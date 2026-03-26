Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz pokazał, jak teraz mieszka. W oczy rzuca się salon z telewizorem

Rolnicy. Podlasie. Andrzej Onopiuk pojawił się w serialu Rolnicy. Podlasie dobrych kilka lat temu. Widzowie poznali go wówczas jako skromnego i cichego rolnika skupionego na swojej pracy. Jego dom był zaniedbany zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Brakowało m.in. łazienki, a na podwórku rządziło wszechobecne błoto. Teraz wszystko się zmieniło. 43-latek poświęcił swój czas i pieniądze oraz dokonał czegoś naprawdę wielkiego. W ostatnich latach widzowie byli świadkami szeregu inwestycji w domu oraz na podwórku. Zmieniło się dosłownie wszystko. I to nie wszystko. Trwają pracę nad ocieplaniem budynki i zmianą elewacji. Zobaczcie, jak teraz wygląda dom Andrzeja z Plutycz oraz jego ojca Gienka. Zdjęcia pochodzą z kanału Gienek i Andrzej Plutycze, który ma ponad 140 tys. subskrybentów. Uwagę zwraca konsola PlayStation 5, która leży na półce pod telewizorem. Wcześniej w tym samym miejscu leżała konsola PlayStation 4. Widać, że Andrzej jest zapalonym graczem.

Serial Rolnicy. Podlasie jest emitowany w każdą niedzielę o godzi. 20 na FOKUS TV. Produkcja pokazuje jak wygląda prawdziwe życie rolników z Podlasia. Serial wypromował takie gwiazdy jak właśnie Andrzej z Plutycz, Emilia z Laszek czy Jarek i Agnieszka z Bronowa.

